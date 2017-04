Siedziby unijnych agencji muszą znajdować się na terytorium UE. Decyzja o zmianie obecnej siedziby agencji ds. leków oraz agencji ds. nadzoru bankowego w Londynie będzie decyzją 27 państw członkowskich - powiedział dziś rzecznik KE Margaritis Schinas.

"Financial Times" napisał, że Wielka Brytania walczy o to, aby po Brexicie dwie ważne unijne agencje - Europejska Agencja ds. Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego - pozostały w Wielkiej Brytanii, co może spowodować zdziwienie w europejskich stolicach. Według gazety, brytyjski minister ds. Brexitu David Davis nie zgadza się na to, żeby obie agencje i łącznie około 1000 pracowników musiało wynieść się z Londynu, chociaż w UE już pojawili się zainteresowani, którzy chcieliby, żeby agencje znalazły nowe siedziby w ich stolicach.

"Siedziby unijnych agencji muszą znajdować się na terytorium Unii Europejskiej. Decyzja o zmianie siedziby Europejskiej Agencji ds. Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie decyzją 27 państw członkowskich. Nie będzie częścią negocjacji ws. Brexitu, ale raczej konsekwencją Brexitu. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską i nie będzie miała nic do powiedzenia w sprawie lokalizacji unijnych agencji" - powiedział Schinas.

Jak dodał, zadaniem Wielkiej Brytanii będzie jedynie pomoc w przeniesieniu agencji do innego miasta w momencie, gdy zostanie znaleziona dla nich nowa siedziba.

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) odpowiada za ochronę zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych. Ocenia wnioski o europejskie pozwolenie na dopuszczenie do sprzedaży leków. To największa unijna instytucja w Londynie, zatrudniająca 900 osób. Z rocznym budżetem w wysokości 322 mln euro, odwiedzana przez 36 tys. ekspertów rocznie, którzy przyjeżdżają pracować nad oceną leków, jest atrakcyjna dla unijnych stolic. Wśród wielu państw również Polska jest zainteresowana, żeby ta agencja przeniosła się do Warszawy.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego został założony w 2011 roku i ma w swojej londyńskiej siedzibie 160 pracowników. Zajmuje się wdrażaniem przepisów regulujących i nadzorujących działalność sektora bankowego we wszystkich krajach UE. Celem agencji jest stworzenie skutecznego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE. Agencja jest częścią powstałego w 2011 r. Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Również w przypadku tej agencji Polska jest zainteresowana przeniesieniem jej siedziby nad Wisłę.

Kwestia nowej lokalizacji na dla obu agencji może być tematem europejskiego szczytu przewidzianego na 29 kwietnia.

PAP/ as/