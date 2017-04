Tematem majowego numeru „wSieci Historii” jest – jak wyjaśnia redaktor naczelny prof. Jan Żaryn w artykule wstępnym – Matka Boska. Mamy w tym roku co najmniej kilka rocznic, z którymi ludzkość powinna się zmierzyć, szczególnie Europejczycy, a zatem i Polacy. Pierwsza dotyczy obrazu Czarnej Madonny z Jasnej Góry […], a rok 2017 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Matki Boskiej w Jej wizerunku częstochowskim […] .

W najnowszym wydaniu miesięcznika „wSieci Historii” redakcja poświęca zatem wiele miejsca właśnie wizerunkowi Matki Boskiej Jasnogórskiej oraz jego znaczeniu dla Polaków. Ojciec Eustachy Rakoczy z częstochowskiego zakonu ojców paulinów w artykule „Jasnogórska Bogurodzica w tradycji rycersko-żołnierskiej” pisze, już od końca XIV w. wielu rycerzy i dostojników wiązało zwycięstwa naszych wojsk z opieką Najświętszej Marii Panny.

Z kolei Marek Barański w artykule „Bitwa, której nie było” odtwarza przebieg potyczki pod Żukowem, stoczonej 20 maja 1350 r. Zauważa jednak, że jedyne źródło wiedzy na ten temat może być niewiarygodne. Punktem wyjścia dla rozważań autora nad bitwą jest mapa.

Zgodnie z relacją „Spominków sochaczewskich” bitwa została stoczona 20 maja k. wsi Żuków. Tymczasem niebudzące wątpliwości źródła potwierdzają obecność króla Kazimierza w Sulejowie 19 maja. Według zwolenników prawdziwości relacji o bitwie odbył on tam 18 i 19 maja naradę wojenną, po czym wieczorem wyruszył na czele wojsk na Mazowsze, aby w dniu następnym pokonać Litwinów. Tymczasem odległość między Sulejowem a Żukowem wynosi ok. 100 km. Raczej jest niemożliwe, aby taki dystans wojsko mogło pokonać w ciągu doby. Gdyby nawet to się udało, zmęczeni wojownicy na wycieńczonych koniach nie mogliby stoczyć zwycięskiej bitwy – pisze historyk.