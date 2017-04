Słabsza dynamika wzrostu zatrudnienia w marcu w porównaniu do lutego nie świadczy o pogorszeniu na tym rynku, tylko o wolniejszej poprawie. Największym zaskoczeniem były dane o wynagrodzeniach. Marcowy wzrost o ponad 5 proc. może odbić się na zwiększeniu presji inflacyjnej – oceniają dzisiejsze dane GUS ekonomiści.

GUS poinformował, że w marcu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wyniosło 4.577,86 zł i w ujęciu rocznym było wyższe o 5,2 proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. licząc rok do roku i wyniosło 5.981,7 tys.

Jak zauważają analitycy BOŚ dotychczasowy wzrost popytu na pracę oraz poprawa aktywności krajowej gospodarki przekładają się na utrzymanie korzystnych wyników w zatrudnieniu.

Jednocześnie wygasanie efektu zmiany formy prawnej zatrudnienia (które mogły podbijać statystyki w ujęciu danych dot. zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w kwartałach minionych), dotychczasowa skala wzrostu popytu na pracę i perspektywy zwiększenia skali nakładów na inwestycje mogą w kolejnych miesiącach skutkować stopniowym obniżeniem rocznej dynamiki zatrudnienia. W dalszym ciągu jednak nie będzie to świadczyło o pogorszeniu sytuacji na rynku pracy, tylko co najwyżej o jej wolniejszej poprawie – oceniają ekonomiści banku.

Tymczasem, jak ocenia Roman Przasnyski analityk z Gerda Broker, nieco słabsza niż poprzednio była dynamika zatrudnienia. W marcu osiągnęło ono poziom 5.982 tys. osób prawie 255 tys. więcej niż przed rokiem, jednak w porównaniu do lutego wzrost wyniósł tylko 5,7 tys. pracowników.

Firmy uzupełniły już wcześniej część braków, zatrudniając w lutym 16 tys. osób. Marcowe dane potwierdzają dotychczasowe korzystne tendencje na rynku pracy, choć trzeba pamiętać, że dotyczą one jedynie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników. W mniejszych firmach bardziej odczuwalne mogą być skutki podwyższenia płacy minimalnej, a tym samym skłonność do zatrudniania nowych pracowników może być ograniczona – dodaje Przasnyski.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było w marcu o prawie 273 zł wyższe niż miesiąc wcześniej i o 226,45 zł wyższe niż w marcu ubiegłego roku.

Tak znaczne przyspieszenie to efekt sytuacji na rynku pracy, charakteryzującej się niedoborami pracowników, które w części sektorów i zawodów zaczynają firmom przysparzać kłopotów, mogąc hamować nie tylko ich plany rozwojowe, ale negatywnie wpływać na bieżącą działalność. To zjawisko może ulec pogłębieniu pod koniec roku, w wyniku obniżenia wieku emerytalnego. Być może wówczas będziemy świadkami jeszcze większego przyspieszenia wzrostu płac. Wzrost wynagrodzeń może tworzyć coraz większą presję inflacyjną. Choć na razie trudno spodziewać się, by miała ona osiągnąć poważniejszą skalę, to jednak będzie ona prawdopodobnie widoczna w kolejnych miesiącach – uważa Przasnyski.