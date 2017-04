Polska Grupa Górnicza (PGG) obserwuje w ostatnim czasie wzmożone zainteresowanie zakupami węgla na kolejny sezon grzewczy. Przedstawiciele spółki zapewniają, że robią wszystko, aby dostosować możliwości produkcyjne i ofertę handlową do potrzeb rynku.

Obecnie nastąpił istotny wzrost liczby zapytań ofertowych o możliwość realizacji przez PGG dostaw węgla w sezonie grzewczym 2017/2018. To efekt sytuacji na krajowym rynku węgla w minionym sezonie, gdy inni niż polscy dostawcy mieli kłopoty z wywiązywaniem się z zawartych kontraktów - wyjaśnił w czwartek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Wzmożone zainteresowanie dostawami węgla nie jest zaskoczeniem dla służb handlowych PGG.

Mamy świadomość, że część klientów korzystała z niskich cen na rynkach międzynarodowych i rezygnowała z polskiego węgla na rzecz surowca z zagranicy. Obecnie, w związku ze wzrostem cen na rynkach międzynarodowych i wynikającymi z tego warunkami dostaw węgla importowanego, okazuje się, że polski dostawca paliw ma swoją wartość i warto do niego wrócić - ocenił rzecznik.

W ubiegłym roku międzynarodowe ceny węgla energetycznego z poziomu ok. 60 USD za tonę wzrosły do nawet 90 USD za tonę w trzecim kwartale 2016 r. W tym roku w zachodnioeuropejskich portach obserwowany jest nieznaczny spadek cen węgla, jednak wartość węglowych indeksów nadal przekracza tam 70 USD za tonę.

Przedstawiciele PGG przypominają, że produkcja spółek wydobywczych na całym świecie planowana jest z dużym wyprzedzeniem i nie ma prostych możliwości dowolnego sterowania jej poziomem.

Niemniej dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco zaspokajać potrzeby tradycyjnych, wieloletnich nabywców. Dzieje się tak zarówno za sprawą optymalizacji struktury produkcji, jak i adekwatnej do sytuacji rynkowej aktywności handlowej PGG. Równocześnie planowane i realizowane są przedsięwzięcia, mające na celu rozwój frontu wydobywczego, pozwalający na osiągnięcie takiego poziomu wydobycia, który w pełni zaspokoi potrzeby rynkowe - zapewnił Głogowski.

PGG deklaruje odbudowę frontów eksploatacyjnych i uruchamianie nowych ścian wydobywczych, dzięki czemu roczna produkcja węgla ma wynieść co najmniej 32 mln ton. Ponadto Grupa zamierza rozbudowywać kanały dystrybucji węgla i poszerzyć ofertę handlową. Dotyczy to nie tylko dużych kontrahentów, którzy są obsługiwani na bieżąco, ale także mniejszych klientów, w sumie kupujących rocznie co najmniej kilka milionów ton węgla z PGG.

Obecnie Grupa jest dominującym podmiotem na polskim rynku węgla energetycznego, z około 50-procentowym udziałem w nim. Należy też do największych producentów paliw stałych w Europie. Spółka zapewnia, że na bieżąco obsługuje zawarte wcześniej kontrakty, chce jednak także mieć stałą ofertę dla pozostałych odbiorców, m.in. firm ciepłowniczych i klientów indywidualnych. W tym segmencie pojawiły się ostatnio nowe produkty, wpisujące się w kampanię na rzecz efektywnego i proekologicznego wykorzystania węgla.

Narzędzia i środki oddziaływania są różne zależnie od profilu klientów, ale cel pozostaje ten sam: węgiel jest i może pozostać najtańszym i najbezpieczniejszym wśród paliw - uważa rzecznik.

Obecnie krajową sieć licencjonowanych sprzedawców PGG współtworzą 263 firmy, posiadające kilkaset składów węgla. Spółka stawia na bezpośrednie relacje z największymi odbiorcami, rozwija też sprzedaż przez internet.

Środowisko e-commerce staje się nowym wyzwaniem dla producentów węgla kamiennego. W połowie zeszłego roku, jako pierwszy z producentów, uruchomiliśmy sklep internetowy z ekogroszkiem. Teraz planujemy rozszerzenie oferty produktowej dla klientów indywidualnych w tym kanale dystrybucji - poinformował wiceprezes zarządu PGG ds. sprzedaży Adam Hochuł.

Aby sprostać popytowi, już w ubiegłym roku PGG rozpoczęła odbudowę frontów wydobywczych. W 2017 r. uruchomione zostaną dwie dodatkowe ściany wydobywcze w kopalni zespolonej Ruda oraz okresowo ściana w kopalni Bolesław Śmiały.

Według spółki, decyzje podjęte w poprzednich latach spowodowały zmniejszenie ilości ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 do 36 w 2015 r., a zakres robót przygotowawczych w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w 2017 r. Obecnie, poprzez m.in. zwiększenie frontu wydobywczego, PGG chce systematycznie zwiększać wydajność oraz osiągnąć w 2019 roku stabilizację produkcji na poziomie nie mniejszym niż 32 mln ton węgla rocznie.

Na podst. PAP