W najbliższych 24 miesiącach 71 proc. polskich menedżerów planuje redukcję kosztów, a 57 proc. intensyfikację programów poprawy wydajności w swoich firmach - wynika z badania Deloitte. Dodano, że obniżenie kosztów ma być sposobem na wzrost konkurencyjności.

Prawie trzy czwarte polskich menedżerów uważa, że obniżenie kosztów jest sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej - poinformowała firma doradcza Deloitte w czwartkowym komunikacie.

Z badania Deloitte wynika, że w najbliższych 24 miesiącach 71 proc. polskich menedżerów planuje redukcję kosztów we wszystkich działach w swojej firmie, a 57 proc. intensyfikację programów poprawy wydajności. W Polsce - jak wskazuje Deloitte - presja cenowa ma większe znaczenie niż na innych rynkach, więc uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest ważne dla 71 proc. respondentów.

W badaniu podano, że firmy na Starym Kontynencie koncentrują się na redukcji kosztów.

"83 proc. firm europejskich zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy rozpocznie proces redukcji kosztów" - czytamy. Zaznaczono jednak, że 57 proc. firm w Europie przyznaje, że nie są dostatecznie skuteczne w obniżaniu kosztów.

Ponad połowa (52 proc.) respondentów w europejskim badaniu zadeklarowała, że walczy o obniżenie kosztów na poziomie mniej niż 10 proc.

"W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 57 proc. badanych. Jednak aż 57 proc. firm w Europie, podobnie jak w Polsce, przyznaje jednocześnie, że osiągnięcie wyznaczonego celu nie udaje im się. Prawie połowa (48 proc.) respondentów uważa, że największą barierą jest implementacja przyjętych planów, a dla 32 proc. jest to brak zrozumienia tej strategii redukcji kosztów. W Polsce ten brak zrozumienia miał ponad dwa razy więcej wskazań (71 proc.)" - podano.

Ponieważ pracownicy kojarzą zarządzanie kosztami ze zwolnieniami, menedżerowie są zazwyczaj ostrożni w komunikacji w tym obszarze. Często embargo na takie informacje jest zbyt duże, co wyraźnie sprawia, że konieczne zmiany są trudniejsze do wdrożenia" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jakub Rosiecki z Deloitte.

Badanie pokazało też, że priorytetem dla polskich przedsiębiorców jest rentowność (57 proc.), dalej redukcja kosztów (43 proc.) oraz wzrost sprzedaży (29 proc.).

Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, aby rosnąć, muszą oszczędzać. Polakom, ze względu na niestabilność waluty, rosnące koszty pracy oraz wysokie obciążenia fiskalne idea +save to grow+ jest szczególnie bliska - tłumaczy Rosiecki.

71 proc. polskich menedżerów wskazało, że niepewność gospodarcza jest największym zewnętrznym ryzykiem. Wśród istotnych ryzyk wskazywali także cyfryzację, którą wymieniło 43 proc. badanych. Według Deloitte może się to wiązać z niskim poziomem wdrożenia technologii cyfrowych w polskich firmach i poczuciem braku przygotowania do zmian w tym obszarze.

Badanie pokazało, że w ciągu ostatnich 24 miesiącach przebadane firmy wdrożyły wiele narzędzi wspierania bardziej efektywnego zarządzania kosztami. Zarówno w Polsce, jak i reszcie badanych krajów są to przede wszystkim ulepszone procesy do prognozowania, budżetowania i raportowania. Na drugim miejscu znalazła się konfiguracja systemów IT.

Jak poinformowano w komunikacie, w Europie w ostatnich dwóch latach 67 proc. dużych firm odnotowało wzrost przychodów, a 76 proc. przewiduje ich wzrost w najbliższych 24 miesiącach.

Badanie Deloitte "Thriving in uncertainty. Deloitte's first biennial cost survey: Cost improvement practices and trends in Europe" przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii oraz w Polsce wśród menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach, osiągających przychody w wysokości co najmniej 100 mln euro rocznie.

SzSz(PAP)