Kwiecień przyniósł poprawę nastrojów społecznych. Po marcowym spadku, poprawiły się oceny ogólnej oraz politycznej sytuacji w kraju, lepiej postrzegana jest też sytuacja gospodarcza w Polsce - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Obecnie 38 proc. badanych (wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z marcem) twierdzi, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, a 47 proc. (spadek o 3 punkty) jest przeciwnego zdania.

W ostatnim miesiącu - jak zauważa CBOS - poprawiły się także oceny sytuacji politycznej w Polsce. Za złą uważa ją obecnie 44 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do marca), natomiast za dobrą - jedna piąta (19 proc., wzrost o 3 punkty). Co trzeci respondent (32 proc., spadek o 2 punkty) twierdzi, że sytuacja polityczna w kraju jest przeciętna - ani dobra, ani zła. Są to wartości niemal identyczne z odnotowanymi w lutym.

W stosunku do marca zdecydowanie poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce - podaje sondażownia. Odsetek osób oceniających ją dobrze wzrósł o 8 punktów procentowych - do 39 proc. Prawie taka sama liczba badanych (38 proc., spadek o 5 punktów) sądzi, że sytuacja gospodarcza jest przeciętna, a mniej niż co piąty respondent (18 proc.) określa ją jako złą. "To najlepsze oceny stanu gospodarki od początku działalności obecnego rządu - stwierdza CBOS.

Odsetek osób dobrze oceniających poziom życia swój i swoich rodzin wzrósł od marca o 4 punkty procentowe i wynosi 59 proc. Jako złą określa jakość życia swojej rodziny 6 proc. respondentów, a jako przeciętną - nieco więcej niż jedna trzecia (35 proc., spadek o 3 punkty).

Poprawiły się także oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. 56 proc. badanych ocenia je jako dobre (wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do marca i łącznie o 8 punktów w stosunku do lutego), 6 proc. respondentów uważa swoją sytuację materialną za złą, a 38 proc. (spadek o 2 punkty) - za przeciętną.

Bez większych zmian pozostały oceny sytuacji w zakładach pracy - 60 proc. pracujących uznaje ją za dobrą, a 12 proc. - za złą. Nieco ponad jedna czwarta pracujących zarobkowo (26 proc.) uważa, że jest ona przeciętna.

Jak zauważa CBOS - gdy chodzi o oceny ogólnej, politycznej czy gospodarczej sytuacji w kraju - są one głównie zależne od poglądów politycznych, zaangażowania w praktyki religijne, miejsca zamieszkania czy wykształcenia.

Dla przykładu: najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są respondenci określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (70 proc.) oraz centrowe (59 proc.), niepraktykujący religijnie (70 proc.), mieszkający w największych miastach (66 proc.), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (62 proc.), z wyższym wykształceniem (57 proc.) oraz w wieku od 18 do 24 lat (56 proc.).

Zupełnie inaczej - co podkreśla CBOS - rozkładają się odpowiedzi na pytania dotyczące wymiaru prywatnego. "Tutaj kwestie światopoglądowe nie mają istotnego znaczenia, natomiast poziom życia respondentów i ich rodzin, warunki materialne gospodarstw domowych oraz sytuacja w zakładach pracy oceniane są z reguły tym lepiej, im młodszy wiek badanych, wyższy poziom wykształcenia oraz im wyższe ich dochody per capita" - podaje pracownia.

Z sondażu CBOS wynika też, że nieco poprawiły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju. Obecnie jedna czwarta badanych (26 proc., od marca wzrost o 2 punkty procentowe) spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się poprawi. Tym samym grupy optymistów i pesymistów niemal się zrównały (pogorszenie prognozuje 27 proc. respondentów, spadek o 3 punkty), a 40 proc. badanych (wzrost o 2 punkty) uważa, że sytuacja w Polsce się nie zmieni.

Zdecydowanie lepsze niż przed miesiącem są prognozy sytuacji w zakładach pracy. Poprawy spodziewa się obecnie 28 proc. aktywnych zawodowo respondentów (wzrost o 5 punktów procentowych), 55 proc. (spadek o 6 punktów) przewiduje, że sytuacja ta pozostanie bez zmian, a 8 proc. (spadek o 2 punkty) uważa, że się pogorszy.

W stosunku do ubiegłego miesiąca minimalnie poprawiły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Obecnie dwie trzecie badanych (67 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) ocenia, że w ich miejscowości można znaleźć pracę, w tym grupa osób twierdzących, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednie zatrudnienie wzrosła z 9 do 11 proc.. Praktycznie nie zmieniły się odsetki respondentów oceniających, że w ich miejscowości trudno jest o jakąkolwiek pracę (24 proc.) lub uważających, że nie można znaleźć żadnej pracy (5 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 30 marca - 6 kwietnia 2017 r. na liczącej 1075 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

SzSz(PAP)