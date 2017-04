99 proc. młodych ludzi ma dostęp do internetu w domu, a 97 proc. korzysta z niego za pośrednictwem urządzeń mobilnych; młodzież spędza w sieci średnio cztery godziny na dobę, godzinę więcej niż jeszcze trzy lata temu - wynika z zaprezentowanych w czwartek danych.

Raport z badania "Młodzież 2016" przedstawiono w Warszawie na konferencji współorganizowanej przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Badanie pokazało, że aktywność online młodzieży w znacznym stopniu jest zdeterminowana przez płeć. Chłopcy częściej grają w gry sieciowe i hazardowe, natomiast dziewczęta koncentrują się raczej na kontaktach towarzyskich, nauce, odwiedzaniu sklepów internetowych i śledzeniu blogów.

Trzy czwarte uczniów to przeciętni internauci, w przypadku jednej piątej korzystanie z sieci generuje problemy związane z jej nadużywaniem, natomiast czterech na stu młodych ludzi przejawia symptomy uzależnienia. Problem ten dotyczy przede wszystkim tych, którzy spędzają w internecie więcej niż sześć godzin dziennie. Symptomy uzależnienia od internetu częściej niż przeciętnie przejawiają respondenci, dla których główną aktywnością w sieci jest udział w grach hazardowych.

Zainteresowanie młodych ludzi hazardem wzrosło w porównaniu z 2013 r. Większość młodych graczy ma subiektywne poczucie finansowej "opłacalności" hazardu: spośród grających blisko dwie trzecie zadeklarowało wyższe wygrane niż nakłady na grę w skali roku.

W badaniu zrealizowanym w 2016 r., podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. 72 proc. uczniów stwierdziło, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie przynajmniej raz piło piwo, 63 proc. - wódkę i inne mocne alkohole, a 41 proc. - wino. Do używania narkotyków przyznało się 17 proc. badanych. Odsetek badanych, którzy eksperymentowali z "dopalaczami" w ub.r. wyniósł 3,5 proc.

Ponad połowa (59 proc.) nastolatków podała, że nie pali papierosów. 21 proc. zadeklarowało, że robi to regularnie, a 20 proc., że w wyjątkowych sytuacjach.

W badaniu spytano również młodych ludzi o ich oczekiwania i najważniejsze dla nich wartości. Lista oczekiwań młodzieży od lat kształtuje się podobnie. Najważniejsze są miłość i przyjaźń oraz udane życie rodzinne i dzieci. W następnej kolejności młodzi ludzie stawiają na życie zawodowe: pracę zgodną z zainteresowaniami, osiągnięcie wysokiej pozycji, zrobienie kariery oraz zdobycie majątku.

Badanie pokazało, że od 2013 r. znacząco zmalał lęk młodych ludzi przed bezrobociem. Ponad dwukrotnie ubyło tych, którzy bardzo obawiają się tego, że nie znajdą pracy; podwoiła się liczba niemających żadnych wątpliwości co do tego, że zostaną zatrudnieni. Wyraźnie wzrosła wiara młodych ludzi, że znalezienie pracy zależy od indywidulanych zdolności i kwalifikacji, osłabło zaś przekonanie, że decydują o nim układy i znajomości.

Młode pokolenie, jak zauważono podczas czwartkowego spotkania, jest "tradycyjnie krytyczne" wobec funkcjonowania demokracji i oceny sytuacji w kraju, jednak opinie na ten temat w porównaniu z 2013 r. poprawiły się.

23 proc. młodych ludzi uczestniczących w badaniu określiło swoje zainteresowanie polityką jako żadne, a 21 proc. - jako nikłe. 36 proc. młodzieży zadeklarowało średnie zainteresowanie polityką, przyznając, że śledzi główne wydarzenia. 13 proc. badanych wskazało, że dość uważnie śledzi to, co dzieje się w polityce; 4 proc. oceniło swoje zainteresowanie polityką jako bardzo duże i szczegółowe śledzenie prawie wszystkiego co się w niej dzieje.

64 proc. młodych ludzi pytanych o deklarowane poglądy powiedziało "trudno powiedzieć", 20 proc. określiło je jako prawicowe, 8 proc. - centrowe i również 8 proc. - lewicowe.

Na pytanie "która z istniejących partii bądź ugrupowań politycznych najbardziej ci się podoba" - 49 proc. powiedziało: "nie ma takiej, żadna", a 29 proc. - że nie wie. Na PiS wskazało 5 proc. młodych ludzi, na Wolność (KORWIN) oraz Kukiz'15 - po 4 proc., a Nowoczesną i Platformę Obywatelską po 3 proc.

SzSz(PAP)