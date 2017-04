Od 400 do 600 mln euro ma kosztować wybudowanie instalacji zgazowania węgla do produkcji gazu syntezowego dla potrzeb przemysłu chemicznego m.in. do produkcji metanolu i amoniaku. List intencyjny w tej sprawie podpisali dzisiaj prezesi obu grup.

Przedsięwzięcie, o którym mowa, może zredukować deficyt w branży chemicznej, a chodzi o 7-8 mld euro rocznie. Mam na myśli np. produkcję metanolu, który w 100 proc. jest sprowadzany do Polski – mówił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Jak dodał, na świecie jest kilkaset takich instalacji, głównie tam, gdzie są duże zasoby węgla.

Mamy nadzieję, że w 2021 roku pierwszy milion ton węgla zostanie w ten sposób wykorzystany. W przyszłości być może pojawi się możliwość wykorzystania gazu, pochodzącego z tego procesu do wytwarzania energii. Mam nadzieję, że już w tym roku poinformujemy o przystąpieniu do inwestycji nowego bloku o mocy 500 megawatów – powiedział obecny na konferencji prasowej Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Pomysł budowy instalacji zgazowania węgla został wznowiony w 2015 r.

Było to spojrzenie biznesowe po fiasku działań związanych z gazem łupkowym. Dla Grupy Azoty to projekt czysto biznesowy oparty na naszych realiach i on się w tych warunkach broni. Analizujemy dwie możliwości wykorzystania gazu syntezowego: jedna do produkcji metanolu, druga przy produkcji amoniaku – powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Tauron i Grupa Azoty zamierzają w celu realizacji inwestycji utworzyć spółkę.

Udział w spółce celowej będzie określony w trakcie prac nad jej powstaniem – powiedział Wardacki.

Wiceprezes Taurona, Jarosław Broda dodał, że rozważany jest udział kapitałowy w tej inwestycji, pod warunkiem, że ten model biznesowy się sfinalizuje.

Szacowana wartość projektu wynosić będzie od 400 do 600 mln euro, a miejscem planowanej inwestycji ma być Kędzierzyn-Koźle.

Chcemy widzieć węgiel jako surowiec do produkcji energii, ale i wypracować nowe pola do jego wykorzystania. Współpraca ta ma pokazać, że węgiel nie jest problemem, a może być sukcesem – mówił prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Oba podmioty nie wykluczają udziału w tym przedsięwzięciu innych inwestorów, jednak jak na razie – jak mówił Wardacki – nie są prowadzone w tej sprawie żadne rozmowy rozmowy.

Eksperci twierdzą, że technologie zgazowania węgla mogą być atrakcyjne ekonomicznie i przyjazne środowisku podano np., że w 2015 r. koszt wytworzenia metanolu z gazu powstałego ze zgazowania węgla, który wyliczono na 263 euro za tonę, w porównaniu do cen rynkowych metanolu z roku 2014 był mniejszy od 60 do 187 euro za tonę.