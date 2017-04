RODO jest rozporządzeniem zaostrzającym normy bezpieczeństwa baz danych na całym obszarze wspólnoty europejskiej. Mimo, że został wprowadzony w ubiegłym roku, to trwa obecnie okres dostosowawczy. Rozporządzenie wejdzie w życie 26 maja 2018 roku, a póki co prowadzone są prace przygotowawcze.

Firmy informatyczne ciężko pracują nad RODO – zaostrzenie dotyczy przede wszystkim kwestii szyfrowania i pseudonimizacji danych. Lux Dom od dawna stara się być powyżej wszystkich standardów, więc można założyć spełnienie również tego wyśrubowanego standardu. Wprowadzenie tego rozporządzenia zwiększy koszty związane z bazami danych, które będą musiały pokryć firmy takie jak Lux Dom.

– Przy umowach z klientami i wspólnotami mieszkaniowymi zobowiązujemy się do prowadzenia bez danych oraz spełnienia wymogów narzuconych przez prawo państwowe – powiedział Marcin Celiński, wiceprezes Lux Dom – W tej chwili certyfikowanie baz danych oraz coroczne audyty mogą znacznie zwiększyć koszty. Czekamy na akt wykonawczy w prawie krajowym, który wskaże kto, w jaki sposób, w jakich okresach będzie wykonywał te kontrole. Z całą pewnością będą one płatne – przez co zwiększy to koszty. Kolejnym kosztem będzie oprogramowanie. Rozporządzenie uderzy najbardziej w mniejsze firmy, ze skromniejszymi środkami. Koszt startowy wdrożenia nowych rozwiązań będzie taki sam jak w przypadku dużych firm. Pewne jest, że RODO będzie uciążliwe dla małych firm, zwiększy koszty ich działania i spowoduje profesjonalizację obsługi informatycznej – co nie jest normą w małych firmach. Rynek zarządzania nieruchomościami jest tak konkurencyjny, że trudno sobie wyobrazić przerzucenie kosztów firmy na klientów. Małe firmy będą zmuszone do poszukania rozwiązań konsolidowania wspólnych zleceń albo nastąpi ruch rynkowy, który przekaże większą część tego tortu dużym firmom – podsumował Celiński

eNewsroom.pl/ as/