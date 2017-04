W projekcie IBDM SENER Polska odpowiada za zaprojektowanie i produkcję kilku istotnych elementów: mechanizmów połączenia i odłączenia złącz elektrycznych między wahadłowcem a stacją kosmiczną, mechanizmów separujących, sensorów do monitorowania dokowania, cumowania i odcumowania, a także osłon przeciw mikrometeoroidom i kosmicznym śmieciom

Od 400 do 600 mln euro ma kosztować wybudowanie instalacji zgazowania węgla do produkcji gazu syntezowego dla potrzeb przemysłu chemicznego m.in. do produkcji metanolu i amoniaku. List intencyjny w tej sprawie podpisali dzisiaj prezesi obu grup.