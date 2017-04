Program dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030 powinien zostać przyjęty przez rząd w III kw. 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wiceminister poinformował, że w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników powołano podzespół do pracy nad programem, który zakończył prace w styczniu 2017 r.

Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, co powinno nastąpić w najbliższym czasie. Następnie projekt trafi do uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Energii oraz do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych - wskazał Tobiszowski.