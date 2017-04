Polska gospodarka od lat nie była na tak perspektywicznej fali wznoszącej. Dynamika produkcji przemysłowej jest najwyższa od 6 lat - — mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl wicepremier Mateusz Morawiecki.

Wytyczona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego strategia rozwoju Polski przynosi efekty wbrew fatalnym prognozom „ekspertów” skupionych zwłaszcza wokół Leszka Balcerowicza. GUS podał rewelacyjne dane dotyczące wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Jednocześnie Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 roku z 3,1 do 3,3 proc. Według GUS produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 11,1 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 17,6 proc! Z kolei wartość sprzedaży detalicznej w marcu była wyższa o 9,7 proc. w ujęciu rocznym, a w stosunku do lutego aż o 16,5 proc.

Polska gospodarka od lat nie była na tak perspektywicznej fali wznoszącej. Dynamika produkcji przemysłowej jest najwyższa od 6 lat, a instytucje takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie tylko podwyższają Polsce prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego, ale podkreślają przede wszystkim, że osiągane przez nas wyniki gospodarcze są efektem działań podjętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, takich jak program 500 plus, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy poprawa ściągalności podatków, w tym walka z mafiami paliwowymi i VAT-owskimi. Polska, od IV kwartału ubiegłego roku jest najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród największych dziesięciu krajów Unii Europejskiej. Jednak nic nie jest dane raz na zawsze, wiemy ile wyzwań jeszcze przed nami i jak dużo jeszcze musimy naprawić, żeby sprostać oczekiwaniom i ambicjom Polaków. Z pewnością, dzisiejsza sytuacja makroekonomiczna Polski dowodzi tego, że realizowana przez nas Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, łącząca gospodarkę ze społeczeństwem, jest skuteczną odpowiedzią na błędy przeszłości i wyzwania przyszłości. Tylko opozycja może nie być zadowolona, że Polakom żyje się coraz lepiej, a dzisiejsza polityka gospodarcza Polski staje się wzorem do naśladowania przez innych — powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Działania rządu Prawa i Sprawiedliwości chwalą także inni ekonomiści – obiektywni, czyli tacy, którzy nie zapisali się do „totalnej opozycji”.

Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 r., znów przyspiesza, ponieważ ruszyły inwestycje finansowane ze środków unijnych i rośnie konsumpcja prywatna dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz programowi Rodzina 500+ — powiedział Polskiej Agencji Prasowej Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 29 działach przemysłu na 34 —poinformował GUS.

Według GUS rosła m.in. w produkcji maszyn i urządzeń - o 22,9 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 21,9 proc., wyrobów z metali - o 18,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 18,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 16,6 proc., wyrobów farmaceutycznych - o 15,1 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 15,0 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,7 proc., mebli - o 14,5 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 7,9 proc. oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 5,0 proc.

Natomiast wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z marcem ub. roku, jak i lutym.

Ceny produkcji przemysłowej w marcu wzrosły rdr o 4,7 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1 - podał GUS.

Jeśli chodzi o wzrost sprzedaży detalicznej, to największy odnotowano w sprzedaż paliw (w ujęciu rocznym o 23,6 proc.), odzieży i obuwia (o 20,3 proc. rdr) mebli, AGD i RTV(18,1 proc. rdr), prasy i książek (o 17,8 proc. rdr). Natomiast sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 0,7 proc.

