W ramach I konkursu INNOMOTO rozpisanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 47 projektów zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, którego łączna wartość wynosi ponad 238,2 mln zł. Celem konkursu jest wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajdują się m.in.: skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu w miastach i na obszarach przemysłowych, stworzenie autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych, a także opracowanie nowego modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską konstrukcję hybrydową.

Współpracując z przedsiębiorcami precyzyjnie określiliśmy wyzwania stojące przed polskim sektorem motoryzacyjnym. Stawiając na innowacje współfinansujemy realizację projektów, które napędzą rozwój branży i pozwolą polskim firmom skutecznie rywalizować na dynamicznie rozwijającym się rynku motoryzacyjnym. Co istotne, udzielamy wsparcia zarówno producentom i konstruktorom pojazdów, jak i przedsiębiorcom tworzącym konkretne rozwiązania na potrzeby tej branży - podkreśla prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsiębiorcy złożyli w sumie 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego etapu - oceny panelowej - 54 wnioski.

Ogłoszony we wrześniu zeszłego roku nowy program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a w efekcie wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 2026 roku.

Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o blisko 16 mln zł dofinansowania, m.in. na stworzenie prototypów innowacyjnych aut, nowatorskich rozwiązań w obszarze elektromobilności czy inteligentnych systemów wspierających produkcję pojazdów.

Mamy ambicję, ale i odpowiednie narzędzia, by polska gospodarka rozwijała się w oparciu o technologie stworzone przez polskich wynalazców i inżynierów. Inwestując środki publiczne w rozwój perspektywicznych branż, kierujemy Polskę na drogę dynamicznego wzrostu, by uniknąć pułapki średniego rozwoju. Program sektorowy INNOMOTO, w którym w I edycji przeznaczyliśmy prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów, to jedna z szeregu inicjatyw, które zapewnią lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom Polaków - mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.