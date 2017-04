Można oczekiwać wzrostu dynamiki eksportu, co powinno sprawiać, że wzrost gospodarczy będzie przyspieszał - poinformował w Sejmie Leszek Skiba, wiceminister finansów. Jego zdaniem, prognozy zawarte w Aktualizacji programu konwergencji są korzystne od strony dochodowej.

Wiceminister dodał, że prognozy w Aktualizacji programu konwergencji są korzystne od strony dochodowej.

Od strony dochodowej mamy korzystne prognozy - ostrożne, jeśli chodzi o część wynikającą ze wzrostu gospodarczego i realistyczne, jeśli chodzi o dochody wynikające ze ściągalności (podatków - PAP). W roku bieżącym będzie to 10 mld zł, w 2018 r. ok. 8 mld zł, w 2019 r. ok 6 mld zł i w 2020 r. ok. 4 mld zł. To są założenia, które są wpisane w tym Programie (Konwergencji - PAP) - powiedział.