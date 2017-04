Od ponad 1,5 roku rząd realizuje ambitny, kompleksowy projekt mający rozbudzić gospodarkę; czwartkowe dane GUS potwierdziły słuszność kierunku, który wybraliśmy - gospodarka plus jest faktem - mówiła premier Beata Szydło. Podstawowym celem jest to, by rozwój służył obywatelom – wskazała.

Jak podkreśliła szefowa rządu, wszystkie projekty realizowane przez jej gabinet, również te prospołeczne, jak 500 plus, stanowią "koło zamachowe polskiej gospodarki". Zapowiedziała zarazem kolejne ułatwienia dla polskich przedsiębiorców.

To są te informacje, o których warto dzisiaj przypominać, przypominać wszystkim tym, którzy do niedawna jeszcze twierdzili, że Polska jest zieloną wyspą. To snucie bajki o zielonej wyspie na pewno państwo pamiętacie, opowiadali o niej nasi poprzednicy, ale czym się ona zakończyła? Zakończyła się niestety, również cytując poprzedników, kamieni kupą: bezrobociem, podniesionymi podatkami, ubóstwem polskich rodzin czy upadkiem polskich firm - oświadczyła premier Beata Szydło w piątek na konferencji prasowej.

I kontynuowała:

Niewiele osób pamięta, że na słynnej mapie, którą pokazywał kiedyś, którą chwalił się Donald Tusk, były dwie zielone wyspy (...) Polska i Grecja. I za rządów PO-PSL Polska szła właśnie drogą Grecji - dramatycznie rosło zadłużenie, obywatele mieli niewielkie wsparcie, podatki należne nie wpływały do budżetu, a państwa nie było stać na wsparcie polskich rodzin i przeprowadzenie takiego chociażby programu, jak rodzina 500 plus.

Natomiast jej gabinet - jak powiedziała - od ponad 1,5 roku realizuje "ambitny, kompleksowy projekt mający rozbudzić polską gospodarkę".

Jak państwo wiecie, my postawiliśmy na gospodarkę (...) ten kompleksowy projekt gospodarczy jest realizowany poprzez m.in. wprowadzenie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, to co jest realizowane przez ambitne projekty rozwojowe, ale również i przez projekty społeczne, ponieważ idea naszego programu gospodarczego polega na tym, że wszystkie projekty, również projekty prospołeczne mają stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki i tak stało się w przypadku programu 500 plus - mówiła premier.

Nawiązując do 500 plus zaznaczyła:

Kiedy wprowadzaliśmy ten program, jak wielu było tych, którzy wątpili, albo mówili, że nie da się tego zrobić, czy mówili, że Polski na to nie stać. Tymczasem okazało się, że nie tylko potrafiliśmy ten program wprowadzić, nie tylko on poprawił sytuację materialną polskich rodzin, nie tylko spowodował, że praktycznie zniknęło ubóstwo wśród polskich dzieci, to do tego wszystkiego wytrzymał budżet, wytrzymały finanse publiczne i okazuje się, że ten program miał znaczący wpływ na przyspieszenie gospodarcze Polski.

W ocenie Szydło dobra sytuacja gospodarcza to także efekt innych, poza 500 plus, projektów realizowanych przez jej rząd. "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, odbudowa przemysłu, czy zmiany, które wprowadziliśmy w podatkach, obniżając (...) CIT dla mikroprzedsiębiorców z 19 do 15 proc. To jest również efekt uszczelnienia systemu podatkowego" - wymieniła.

Jak podkreśliła, wyniki, które uzyskujemy w uszczelnianiu VAT, "to jest bardzo duży sukces pracy wielu instytucji, nie tylko MF". Wskazała w tym kontekście także na zmiany wprowadzone przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro czy pracę urzędów skarbowych.

Dziś uczciwi przedsiębiorcy nie tracą już przez działania tych, którzy oszukiwali i wyłudzali nienależne zwroty podatków - przekonywała szefowa rządu.

I oświadczyła:

Wczoraj słuszność kierunku, który wybraliśmy została potwierdzona poprzez dane ogłoszone przez GUS. Mogę powiedzieć tak, że wczorajsze dane udowadniają i potwierdzają, iż gospodarka plus jest faktem. Gospodarka plus, czyli ten projekt, który opiera się właśnie na prorozwojowym rozumieniu tego, co powinno być realizowane przez rząd, to co powinno być realizowane po to, ażeby przedsiębiorcy, ażeby Polacy, którzy wkładają ogromną pracę w rozwój gospodarczy, mieli po prostu lepsze warunki do pracy i do funkcjonowania". Jak wyjaśniła, "mówimy +gospodarka plus+, bo warto ten plus dodać, ze względu na to, że rozwija się ona coraz szybciej i jest coraz silniejsza.

Według Szydło wyniki gospodarki "są możliwe dzięki wprowadzonym przez nas projektom prorozwojowym, zmianom ustawowym, które pomagają przedsiębiorcom, ale przede wszystkim są efektem pracy i zaangażowania Polaków".

I to przede wszystkim przedsiębiorcom należą się podziękowania. Właśnie przedsiębiorczość, rzetelność, pracowitość Polaków są głównym motorem coraz bardziej dynamicznej polskiej gospodarki i za to bardzo serdecznie chcę podziękować - oświadczyła Beata Szydło.

Zapowiedziała jednocześnie wprowadzanie takich zmian, które będą powodowały, że gospodarka będzie się rozwijała jeszcze szybciej.

Możemy dziś jasno powiedzieć, że wszystkie te zmiany, które są wprowadzane i przygotowywane przez naszych ministrów, przede wszystkim pod kierunkiem pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, przynoszą dobre efekty. Będziemy te zmiany wprowadzali również w tym roku. Będą kolejne propozycje dla przedsiębiorców - deklarowała Szydło.

Premier zapewniła, że rząd będzie kontynuował działania zmierzające do tego, by polscy przedsiębiorcy mieli lepsze warunki funkcjonowania.

Żeby mogli zdobywać rynki zagraniczne, by polska gospodarka była bardziej konkurencyjna, ale przede wszystkim chodzi nam wszystkim o to, by podnosić jakość życia Polaków - podkreśliła.

Przypomniała czwartkowe dane GUS:

Z tych ważnych danych, o których warto pamiętać i które warto przypominać, dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na kilka z nich. O 11,1 proc. wzrosła produkcja przemysłowa w marcu 2017 roku w porównaniu rok do roku oraz o 17,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 7,9 proc. - tyle odnotowaliśmy, taki wzrost, w sprzedaży detalicznej w marcu 2017 roku w skali roku, oraz 16,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. 17,2 proc. - o tyle wzrosła w skali roku produkcja budowlano-montażowa w marcu 2017 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa o 49,4 proc. 5,2 proc. - o tyle wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku w ujęciu rok do roku i wreszcie 8,2 proc. - tyle według danych ministerstwa rodziny wyniosła stopa bezrobocia w marcu 2017 roku i liczba ofert pracy w urzędach pracy była najwyższa od ponad 20 lat.

Zdaniem szefowej rządu to wskaźniki, o których warto mówić, bo pokazują, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej, że sytuacja materialna polskich rodzin się poprawia.

To jest właśnie ten cel, który rząd postawił sobie, tworząc rząd i ambitny program gospodarczy – powiedziała. "Polska gospodarka rozwija się coraz lepiej i wszystko wskazuje na to, że możemy być spokojni i możemy myśleć bardzo optymistycznie o tym, co będzie działo się w kolejnych miesiącach" - konkludowała Beata Szydło.

GUS podał w czwartek, że sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 9,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16,5 proc. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 7,9 proc. rdr. Z kolei produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 11,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 17,6 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 8,1 proc., a mdm wzrosła o 2,1 proc. Natomiast ceny produkcji przemysłowej w marcu wzrosły rdr o 4,7 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1. Ponadto, GUS podał, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu 2017 roku, wzrosła o 34,5 proc. rdr i blisko dwukrotnie mdm.

Szefowa rządu wskazała ponadto, że w niedzielę razem z kanclerz Niemiec Angelą Merkel będzie otwierać targi przemysłowe w Hanowerze, których - po raz pierwszy w historii - Polska jest oficjalnym partnerem.

To jest kolejna szansa na promocję i rozwój naszego przemysłu i polskich przedsiębiorstw - mówiła.

To również - jej zdaniem - pokazuje, że jesteśmy liczącym się państwem, liczącą się gospodarką, z którą inni chcą współpracować i mamy bardzo dużo do zaoferowania.

Na podst. PAP