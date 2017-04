Inwestorzy indywidualni odpowiadali za szacunkowo 29% zakupów mieszkań dokonanych w sześciu największych miastach Polski w 2016 r., wynika z badania firmy REAS

Na rynku nieruchomości mieszkaniowych możemy wyróżnić dwa główne motywy nabywców. Pierwszy to poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zakup pierwszego bądź kolejnego mieszkania. Natomiast drugim motywem są zakupy w celach inwestycyjnych, w tym przez inwestorów indywidualnych.

Oszacowaliśmy udział zakupów inwestycyjnych w 6 największych miastach w 2016 r. na średnim poziomie ok. 29%, co daje nam informację o zakupie przez tych nabywców ok. 18 tys. mieszkań - powiedziała konsultant Urszula Ołowniuk podczas Seminarium REAS.