W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw zgłaszają korzystne oceny koniunktury, w większości lepsze od formułowanych przed miesiącem – poinformował GUS.

Podmioty z branży przetwórstwa przemysłowego oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w marcu i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9,6 (plus 6,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,1 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 9,6 proc.(przed miesiącem odpowiednio 17,6 proc. i 11,2 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącej produkcji i portfela zamówień. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, natomiast jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Sygnalizowany jest wzrost poziomu należności - napisano w komentarzu do badania.

Nieco wolniej niż w marcu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty.

Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, nieco szybciej niż prognozowano w marcu – dodano.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają, po raz pierwszy od lipca 2011 roku, pozytywne oceny koniunktury, lepsze niż w kwietniu ostatnich ośmiu lat.

W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem minus 1,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 16,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17,5 proc. i 18,9 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w marcu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat.

Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Kwiecień jest drugim z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w marcu - napisano.

Przedsiębiorstwa wskazują, że w kwietniu poprawa koniunktury nastąpiła w segmentach transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Pogorszenie nastąpiło w sekcji informacja i komunikacja, a w sekcji finanse i ubezpieczenia nastąpiła stabilizacja.

Podmioty należące do transportu i gospodarki magazynowej w kwietniu oceniają koniunkturę optymistycznie, na poziomie najwyższym od lutego 2008 r. W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 12,0, podczas gdy przed miesiącem plus 10,9.

Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają bardziej korzystne oceny koniunktury, lepsze niż przed miesiącem oraz w kwietniu ostatnich dziewięciu lat. W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 15,3, a przed miesiącem plus 10,8.

Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, szybszy od notowanego w marcu. Zapowiadana skala wzrostu zatrudnienia może być większa od planowanej w marcu. Przewidywany jest dalszy wzrost cen.

Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są pozytywne, ale gorsze od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do opinii formułowanych w analogicznym miesiącu przed rokiem. W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15,2, a przed miesiącem plus 18,5.

Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są od lutego br. coraz mniej korzystnie. Mimo że prognozy popytu są mniej optymistyczne od formułowanych w marcu, przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne i zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, a sytuacji finansowej – bardziej pozytywne. Odnotowywany jest niewielki, wolniejszy niż w marcu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek nadal zapowiadają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od sygnalizowanych w kwietniu ostatnich pięciu lat. W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 31,4.

Diagnozy oraz prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być większe od zgłaszanych w marcu. Podobnie jak przed miesiącem prognozowany jest niewielki wzrost cen usług.

Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są bardziej korzystne niż przed miesiącem i zbliżone do formułowanych w kwietniu 2016 r. W przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego oceny koniunktury są pozytywne i najlepsze od stycznia 2000 r. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12,3 (plus 9,2 w marcu).

Diagnozy sprzedaży są korzystne, lepsze niż w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od stycznia br. Odpowiednie prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od marca 2000 r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny - napisano.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 9,7 (plus 6,2 w marcu).

Diagnozy sprzedaży są pozytywne, najlepsze od stycznia 2011 r., a prognozy - od maja ub. r. Oceny sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od sierpnia 2015 r. Przewidywania w tym zakresie są korzystne, najlepsze od kwietnia ub. r. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny - napisano. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Zapowiadany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć - dodano.

