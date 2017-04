Każdy objaw protekcjonizmu w UE jest bezprawny - powiedziała w Szczecinie unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska. Jak podkreślała, w Europie należy zwiększyć swobodę gospodarczą

Każdy objaw protekcjonizmu w UE, czyli każdy objaw tego, że zagranicznej firmy nie wpuszcza się na własny rynek jest bezprawny i to bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć - podkreślała Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, na spotkaniu z zachodniopomorskimi przedsiębiorcami.

Jej zdaniem, przykładem protekcjonizmu jest choćby problem z firmami transportowymi występujący wcześniej w Niemczech, a teraz w Austrii, a także Francji.

To nie ma nic wspólnego z kosztami, czy z płacami dla kierowców. To jest wyłącznie protekcjonizm - dodała Bieńkowska.

Według komisarz, gdyby nie było KE, nie byłoby w ogóle instancji, do której można by się zgłaszać w takich przypadkach, a Niemcy, czy Francja po prostu wprowadzałyby takie przepisy.

Zarówno w przypadku Niemiec i Francji, a lada moment także w przypadku Austrii, KE prowadzi postępowania, tzn. kraj musi się tłumaczyć i zmienić trochę swoje reguły. Oczywiście to trwa długo, znacznie za długo, ale jest instancja, do której można się odwołać, ponieważ wszystkie te działania są bezprawne - dodała.

W Europie należy poszerzyć swobodę gospodarczą - stwierdziła Bieńkowska.

Jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży swoich towarów w Europie to rynek europejski jest mniej więcej uwspólniony w 70-80 proc., czyli bariery dotyczą około 20-30 proc. rynku. Jeśli zaś chodzi o usługi, które przedsiębiorca chce wykonywać za granicą to rynek jest uwspólniony na poziomie mniejszym niż 30 proc. To pokazuje jaki jest rozdźwięk między poruszaniem się towarów w Europie, a poruszaniem się przedsiębiorstw, które chcą wykonywać swoje usługi na rynkach zagranicznych - dodała.