Kwota wolna od podatków dla najbiedniejszych Polaków zostanie jeszcze w tym roku podniesiona - zapowiedział w piątek w Polsat News wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Obecnie wynosi ona 6,6 tys. zł.

Morawiecki mówił też, że rząd stara się wyeliminować skrajne ubóstwo, poprzez program społeczny pro-solidarnościowy.

Zgodnie z najnowszymi danymi, u dzieci skrajne ubóstwo - dzięki naszym działaniom finansowym, 500 plus - wyeliminowaliśmy o 94 proc. - wskazał.

Kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrosła w 2017 r. do 6,6 tys. zł.

Morawiecki zaznaczył, że rząd PiS wprowadził inną strategię niż poprzednicy.

Oni 21 razy podnieśli podatki, a my obniżyliśmy podatki z 19 proc. CIT dla małych firm na 15 proc. i ten CIT w I kwartale rośnie o ponad 10 proc. - mówił.

Jego zdaniem to "pozytywna niespodzianka".

Jak podkreślił, wielkie firmy międzynarodowe czasami w ogóle nie płacą podatków.

Czy to jest w porządku - pytał. "My to odwracamy - płacimy z cenami transferowymi. Tutaj zaszczepiliśmy wiele działań z biznesu, jak analiza danych big data, dane obrabiane matematycznie, które pozwalają nam lepiej wyłapać te nieprawidłowości" - tłumaczył wicepremier.