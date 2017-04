Polska jako kraj partnerski międzynarodowych targów przemysłowych w Hanowerze będzie współgospodarzem niedzielnej ceremonii otwarcia, w której udział wezmą m.in. premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel. Szefowe polskiego i niemieckiego rządu otworzą też wspólnie w poniedziałek polskie stanowisko.

Hannover Messe, które w tym roku odbędą się między 24 a 28 kwietnia, to jedne z największych targów przemysłowych na świecie.

W Hanowerze obok szefowej rządu obecni będą także wicepremierzy: minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister nauki Jarosław Gowin. Morawiecki weźmie udział m.in. w podpisaniu umów pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami.

Tegoroczne targi, których Polska jest krajem partnerskim, to wielka szansa na pokazanie polskiej oferty - uważa prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula.

To wielka szansa dla polskiej odradzającej się przedsiębiorczości, zwłaszcza tej zaawansowanej technologicznie, do zaprezentowania swoich osiągnięć na rynku międzynarodowym akurat w momencie, w którym światła będą na nas zwrócone - mówił PAP prezes Agencji.

Jak podkreślił, podczas otwarcia targów w niedzielę w Hanowerze "zostanie dokonana artystyczna prezentacja Polski".

Chcemy pokazać, jak Polacy zmieniali świat. Pokażemy Niemcom i innym krajom, które będą tam obecne, że innowacja to jest część naszego DNA, że to z Polski płynęły pomysły, które zmieniły świat i że część technologii, których wynalezienie było kamieniem milowym w rozwoju cywilizacji i która do dziś nas otacza, a z której czasami nie zdajemy sobie sprawy, zrodziła się nad Wisłą - mówił Pisula.