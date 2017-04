Podwyżka płac w łącznej wysokości 125 zł na pracownika, tysiąc zł jednorazowej nagrody i dodatkowe 300 zł lub więcej, uzależnione od wyników spółki – to najważniejsze warunki porozumienia w koncernie hutniczym ArcelorMittal Poland.

Porozumienie, po trwających wiele tygodni trudnych negocjacjach, parafowali w piątek związkowcy i przedstawiciele dyrekcji największego w Polsce wytwórcy stali. Ostateczne podpisanie porozumienia ma nastąpić najdalej do końca kwietnia.

W sobotę Solidarność opublikowała w internecie treść wynegocjowanego dokumentu, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że dokument będzie przedstawiony dopiero po formalnym podpisaniu przez wszystkie strony.

Porozumienie zakłada podwyżkę w wysokości 105 zł dla każdego pracownika od 1 kwietnia br., natomiast rekompensatą za brak podwyżek w pierwszych trzech miesiącach tego roku ma być jednorazowa nagroda uzupełniająca w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty podwyżki brutto, z uwzględnieniem pochodnych części wynagrodzenia. Nagroda ta ma być wypłacona wraz z wynagrodzeniem za kwiecień.

Ponadto, oprócz wzrostu płac zasadniczych wszystkich pracowników o 105 zł, koncern przeznaczy od 1 maja br. 20 zł na pracownika na indywidualny wzrost płac, co łącznie oznacza średnią podwyżkę o 125 zł. Połowa z dodatkowych 20 zł na podwyżki będzie przeznaczona na indywidualny wzrost płac zgodnie z decyzją dyrekcji spółki, a druga połowa będzie rozdysponowana "w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w spółce" - proporcjonalnie w poszczególnych grupach pracowników.

Strony ustaliły, że po tegorocznych podwyżkach płaca zasadnicza w spółce nie będzie niższa niż 2,3 tys. zł.

Porozumienie gwarantuje też załodze koncernu tysiąc zł nagrody za ubiegły rok (po 500 zł z wynagrodzeniami za czerwiec i sierpień). W przypadku osiągnięcia przez spółkę zakładanych wyników nagroda ma wzrosnąć o 300 zł lub więcej, gdy wyniki zostaną przekroczone.

Gdyby planowany wynik EBITDA za 10 miesięcy tego roku (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) nie został wypracowany, 300-złotowa nagroda nie będzie wypłacona. Gdyby natomiast wynik był lepszy od zakładanego, nagroda ma wzrosnąć o tyle procent (wobec 300 zł podstawy), o ile wyższy był wynik EBITDA - maksymalnie jednak o 20 proc.

Trwające przez wiele tygodni negocjacje płacowe w największym w Polsce koncernie hutniczym miały burzliwy przebieg. Od 21 marca przez prawie tydzień przedstawiciele strony społecznej okupowali jedną z sal w siedzibie dyrekcji koncernu, oczekując zawarcia porozumienia, negocjowanego z przerwami od jesieni ubiegłego roku. Po przerwaniu akcji w tej formie związkowcy ogłosili, że "możliwości negocjacji w formule jednostronnego dyktatu" pracodawcy zostały wyczerpane. Później jednak strony ponownie usiadły do rozmów, zakończonych w piątek parafowaniem porozumienia.

W końcu marca, po kolejnych modyfikacjach stanowisk stron, koncern proponował 117 zł podwyżki średnio na pracownika, a związkowcy obstawali przy 130 zł na osobę, z czego 10 zł miało być przeznaczone na indywidualny wzrost płac pracowników. Ostatecznie stanęło na 125 zł podwyżki, z czego 20 zł na indywidualny wzrost płac.

Pierwsze związkowe propozycje, przedstawione w październiku ubiegłego roku, zakładały podwyżkę w wysokości 300 zł brutto dla każdego pracownika oraz 2,5 tys. zł nagrody za ubiegły rok.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Na podst. PAP