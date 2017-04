Samochodowa mapa Polski 2017 z zaznaczonymi punktami, w których stoją działające fotoradary, wraz z oznaczonymi odcinkowymi pomiarami prędkości i fotorejestratorami przejazdu na czerwonym świetle dostępna jest z nowym, „majówkowym” wydaniem tygodnika „wSieci”. Jak zapewniają przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – sieć funkcjonujących fotoradarów stale się powiększa, zatem warto zdjąć nogę z gazu podczas wiosennych podróży.

Mapa przygotowana wspólnie z GITD oraz wydawnictwem Demart prezentuje aktualną sieć dróg w Polsce i miejsca ustawienia fotoradarów obsługiwanych przez GITD wraz z ich rozmieszczeniem na dzień 4 kwietnia 2017. Na odwrocie mapy zamieszczono dokładnie opisane lokalizacje kontroli prędkości (z szerokością i długością geograficzną).

W całej Polsce CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego), dysponuje obecnie ponad 400 fotoradarami, 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi, 30 urządzeniami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz urządzeniami rejestrującymi wjazd na czerwonym świetle, zainstalowanymi na 20 skrzyżowaniach. Te urządzenia cały czas działają, i to je prezentujemy na mapie.

Mapa dostępna jest z wydaniem tygodnika „wSieci", tak by zabrać ja na majówkowe wyjazdy.

W bieżącym wydaniu tygodnika „wSieci” polecamy również dodatek „Majówka po polsku”, w którym redakcja zaprezentowała kilka ciekawych propozycji na wiosenny weekend. Zapraszamy do polskich zamków i pałaców, nad Biebrzę i na Podkarpacie.

Nowe wydanie tygodnika „wSieci” w sprzedaży od 24 kwietnia br., także w formie e-wydania – szczegóły na http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół