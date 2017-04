56 mln zł będzie kosztować przygotowanie i modernizacja dróg lokalnych w powiecie szczycieńskim i budowa drogi wraz z rondem w Giżycku (warmińsko-mazurskie) . Programy inwestycyjne podpisał w sobotę w Olsztynie wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Inwestycje, których programy dziś podpisujemy nie są może największe i ich koszty nie idą w miliardy złotych, ale drogi te mają ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności Giżycka, Szczytna czy Rozóg. Odgrywają ważną rolę zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo - ocenił wiceminister Szmit.

Podpisane w sobotę programy dotyczą budowy ronda w Giżycku i 800 metrów nowej drogi, która w przyszłości będzie częścią nowej obwodnicy mazurskiego miasteczka, w sezonie turystycznym licznie odwiedzanego przez turystów. Jak podał wiceminister chodzi o to, by wyeliminować w tej części regionu tłok i wypadki.

Modernizowane będą także lokalne drogi w powiecie szczycieńskim: 6 kilometrowy odcinek Rozogi-Dąbrowy w ciągu drogi nr 53 i 2 kilometrowy odcinek Dębówko-Szczytno w ciągu drogi nr 57. Latem szczególnie tłoczno jest na odcinku Rozogi - Dąbrowy, gdy turyści z kierunku Warszawy jadą na Mazury.

Wiceminister Szmit dodał, że o ile duże inwestycje drogowe realizowane były i są nadal w części centralnej i zachodniej województwa warmińsko-mazurskiego, to w części wschodniej mazurskiej dopiero się rozpoczęły.

Wschodnia część regionu była głęboko zaniedbywana przez dziesiątki lat. Po wybudowaniu kolejnych dróg takich jak nr 65 łączącej Gołdap i Olecko oraz dowiązanie jej do drogi ekspresowej S61 Via Baltica zjawisko wykluczenia komunikacyjnego będzie wyeliminowane" – zapewnił Szmit.

Dodał, że obecnie w kraju wartość realizowanych dróg wynosi ponad 50 mld zł, wartość inwestycji w procedurach przetargowych to kolejne 30 mld zł. Wiceminister zapowiedział, że w najbliższych dniach rozpisywane będę kolejne duże przetargi. Chodzi np. o dwa odcinki S61 Via Baltica między Łomżą a Ostrowią Mazowiecką oraz jeden z odcinków S6 w pobliżu Trójmiasta.

Dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Nicewicz powiedział, że obecnie w regionie jest realizowanych ponad 108 kilometrów dróg szybkiego ruchu a przetargi dotyczą budowy 152 kilometrów. Podkreślił, że głównie są to odcinki drogi S7 do Płońska, ale także obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego oraz drogi nr 16 w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich.

Przypomniał, że w tym roku oddawane będą do użytku kolejne odcinki S7 między Nidzicą a Napierkami, Ostródą Południe a Olsztynkiem, Ostródą Północ - Ostródą Południe. Budowane są także obwodnica Ostródy, droga Olsztyn Południe - Olsztynek. 27 kwietnia nastąpi otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji technicznej, środowiskowej oraz koncepcji programowej na modernizację drogi 16 między Mrągowem, Orzyszem a Ełkiem. To trasa prowadząca na Mazury, i o ile z Olsztyna do Borek Wielkich przed Mrągowem jest zmodernizowana, to od Mrągowa w kierunku Orzysza i Ełku trasa jest kręta, wąska, niebezpieczna i obsadzona drzewami.

Na podst. PAP