Na targach w Hanowerze chcemy zaprezentować potencjał naszej gospodarki i najlepsze pomysły oraz projekty naszych przedsiębiorców - powiedziała premier Beata Szydło w nagraniu zamieszczonym w sobotę na profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Twitterze.

Polska, jako kraj partnerski międzynarodowych targów przemysłowych w Hanowerze, będzie współgospodarzem niedzielnej ceremonii otwarcia, w której udział wezmą m.in. premier Beata Szydło i kanclerz Angela Merkel. Szefowe polskiego i niemieckiego rządu otworzą też wspólnie w poniedziałek polskie stanowisko.

Szydło podkreśliła, że na targach zaprezentuje się 10 firm i 20 start-upów z Polski oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Chcemy zaprezentować potencjał naszej gospodarki, chcemy zaprezentować najlepsze pomysły, projekty naszych przedsiębiorców, to jest okazja do tego, ażeby świat zobaczył jak wiele do zaprezentowania, jak wiele do zaoferowania ma polska gospodarka - zaznaczyła premier.