Na targach w Hanowerze chcemy pokazać, że Polska stawia na nowoczesne technologie, na innowacje, że jesteśmy państwem, w którym gospodarka i nauka łączy się po to, żeby wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne - powiedziała w sobotę premier Beata Szydło.

Premier Szydło pytana w "Gościu Wiadomości" TVP1, co oznacza dla Polski, że jest krajem partnerskim międzynarodowych targów przemysłowych w Hanowerze, odpowiedziała:

Przekonywała, że jej rządowi zależy na tym, żeby Polska gospodarka była oparta o badania, rozwój i nowoczesne technologie.

Jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, ale to jest początek. My sobie zdajemy z tego sprawę, że te dobre wyniki i to, że jutro jesteśmy w Hanowerze, jako główny partner, to jest to wyróżnienie, to jest pokazanie i docenienie polskiej gospodarki, tego co robi polski rząd, ale to jest też wielka odpowiedzialność, bo musimy w tej chwili zrobić wszystko, żeby te dobre wyniki, wskaźniki utrzymać i żeby one były jeszcze lepsze - stwierdziła premier Szydło.