Meksyk dla polskich firm to interesujący kraj z dużym rynkiem zbytu, z podobną do polskiej strukturą przemysłu; tymczasem obecnie inwestycje jak i obrót handlowy są na minimalnym poziomie - mówi PAP prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula.

W niedzielę para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczyna oficjalną wizytą w Meksyku. W jej trakcie zostaną podpisane cztery umowy międzyresortowe oraz siedem gospodarczych, w tym pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) a Meksykańską Agencją Promocji Inwestycji ProMexico. Odbędzie się Polsko-Meksykańskie Forum Gospodarcze; w stolicy kraju uroczyście zainauguruje działalność biuro PAIH. Prezydentowi w Meksyku towarzyszą polscy przedsiębiorcy.

Meksyk dla polskich firm jest bardzo ciekawym krajem. Po pierwsze dlatego, że jest to duży rynek zbytu, około stumilionowy. Po drugie jest w tym samym obszarze celnym, co USA i Kanada. Ma też tanią siłę roboczą, można tam w miarę tanio wytwarzać produkty i sprzedawać je do krajów zamożniejszych. Po trzecie - ma dość podobną strukturę przemysłu do struktury polskiej – mówi Pisula.

Na przykład obsługując koncerny automotive (motoryzacyjne-PAP), które znajdują się w Polsce i eksportują do innych krajów Unii Europejskiej, można tym samym asortymentem obsłużyć ten sam sektor automotive, który z Meksyku obsługuje Amerykę Północną" - podkreślił. Ocenił, że Meksyk jest jedną z najciekawszych lokalizacji dla polskich placówek handlowych i polskie interesy mają w tamtym regionie przyszłość. "Meksyk jest przyczółkiem do wejścia na rynki Ameryki Południowej - dodał.