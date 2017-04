W pierwszym kwartale 2017 roku w Europie nastroje konsumenckie utrzymały się na wysokim poziomie. W Polsce mocno wzrosła skłonność do zakupów w porównaniu z poprzednim rokiem – wynika z badania GFK.

Już pod koniec grudnia 2016 roku nastroje konsumentów w 28 krajach Unii osiągnęły swój najwyższy poziom od stycznia 2008 roku.o kolejne dwa punkty poziom ten wzrósł w styczniu 2017 roku, do 19,9 punktu, a w marcu utrzymał się na poziomie 18,9 punktu – napisano w komunikacie.

Jak podaje GFK Polscy konsumenci spodziewają się dalszego zwiększenia dochodów. Choć wskaźnik nastrojów konsumenckich osłabł w pierwszym kwartale 2017 roku, oczekiwania gospodarcze polskich konsumentów utrzymują wysoki poziom dzięki stałemu rozwojowi gospodarki. Obecnie wskaźnik osiągnął 21,.7 punktu i jest to poziom porównywany z poziomem wskaźnika sprzed 12 miesięcy (22,9 punktu w marcu 2016 r.).

Polscy konsumenci spodziewają się stałej poprawy dochodów. W porównaniu do pozostałych krajów UE, wyjątkowo wysokie wartości zanotowano w pierwszych trzech miesiącach roku. W styczniu wskaźnik osiągnął najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 15 lat, dochodząc do 47,8 punktu. Do marca nastąpiła jego korekta, do 31 punktów, co w przybliżeniu odpowiada poziomowi z ubiegłego roku – czytamy w informacji GFK.

Mocno wzrosła skłonność do zakupów w porównaniu z poprzednim rokiem. W marcu 2016 roku wskaźnik wyniósł 7,3 punktu, a dane na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniosły 18,8 punktu. Wskaźnik rósł dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, rekordowo niskich stóp procentowych oraz dobrej sytuacji na rynku pracy.

Jak podaje GFK, w Niemczech pod koniec marca wskaźnik osiągnął 18,1 punktu, jest to wzrost o niemal 18 punktów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Francja notuje spadek wszystkich wskaźników. Na koniec marca wskaźnik stracił sześć punktów w porównaniu ze styczniem i osiągnął 11,3 punktu. Oczekiwania gospodarcze notują jednak znacznie wyższy poziom niż jeszcze rok temu, kiedy pod koniec pierwszego kwartału wynosiły -3,7 punktu.

Po referendum w sprawie Brexitu oczekiwania konsumentów brytyjskich utrzymują się na niskim poziomie (-13.2 punktu pod koniec pierwszego kwartału). Choć wskaźnik poprawił swój najniższy od czterech lat wynik (-28.3 punktu w czerwcu 2016 roku,), utrzymuje się on nadal na niskim poziomie w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy oczekiwania gospodarcze osiągały 2,1 punktu.

W odniesieniu do oczekiwań gospodarczych konsumenci włoscy nadal znajdują się wśród najbardziej pesymistycznie nastawionych obywateli Europy. Pod koniec marca wskaźnik notował -53 punktów, ponad 30 punktów mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Najwyraźniej konsumenci we Włoszech spodziewają się pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju.

Oczekiwania gospodarcze konsumentów w Hiszpanii utrzymały stabilny poziom w pierwszym kwartale 2017 roku, z wynikiem 23,3 punktu pod koniec marca. To mniej więcej taki sam poziom jak w zeszłym roku. Wskaźnik ten daleki jest jednak od najwyższego jak dotąd poziomu z grudnia 2015 roku.

Konsumenci w Portugalii rozpoczęli rok bardzo optymistycznie w odniesieniu do oczekiwań gospodarczych. Pod koniec pierwszego kwartału wskaźnik zanotował 29,2 punktu i znalazł się w zasięgu najwyższego poziomu ze stycznia 1992 roku (38,6 punktu). To znacznie wyższy wynik niż w roku ubiegłym, kiedy pod koniec marca wynosił on 16,5 punktu.

Holenderscy konsumenci mają równie optymistyczne podejście do gospodarki, jak w czerwcu 2014 roku. Pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku wskaźnik oczekiwań gospodarczych wynosił 31,9 punktu, czyli 36 punktów więcej niż w zeszłym roku, kiedy miał on -4.1 punktu pod koniec marca 2016.

Belgijscy konsumenci wykazali pod koniec kwartału znacznie wyższy poziom optymizmu w odniesieniu do oczekiwań gospodarczych niż miało to miejsce w zeszłym roku. W marcu wskaźnik wyniósł 13,8 punktu i był to najwyższy poziom od końca 2015 roku.

W zeszłym roku oczekiwania gospodarcze konsumentów w Grecji nieznacznie wzrosły. W pierwszym kwartale 2017 powróciły one jednak do niskiego poziomu zanotowanego w tym samym czasie w roku ubiegłym. Z wynikiem -51 punktów pod koniec marca, wskaźnik wykazał jedną z najniższych wartości w Europie, utrzymując się na właściwie niezmienionym poziomie w porównaniu do marca 2016 roku, kiedy osiągał -50,6 punktu.

Austriaccy konsumenci są coraz bardziej optymistyczni wobec ożywienia gospodarczego swojego kraju. Pod koniec kwartału oczekiwania gospodarcze wzrosły do 11,3 punktu, czyli o 29,5 punktu więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Po wyborach, jakie odbyły się w grudniu zeszłego roku, Austriacy najwyraźniej oczekują rozwoju gospodarki.

Na koniec marca oczekiwania gospodarcze czeskich konsumentów osiągnęły najwyższy poziom od stycznia 2016 roku, z wynikiem 37,2 punktu. Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku wykazały trend wzrostowy dla tego wskaźnika, który pod koniec kwartału wynosił ponad 14 punktów więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Świadczy to o pozytywnych oczekiwaniach Czechów dotyczących wzrostu gospodarczego w najbliższych miesiącach.

Po mocnych wynikach drugiej połowy 2016 roku, oczekiwania gospodarcze słowackich konsumentów zanotowały lekki spadek w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku. Pod koniec marca wskaźnik utrzymał się jednak na poziomie 19,6 punktu, co jest wynikiem nieco wyższym niż w zeszłym roku, kiedy pod koniec marca wyniósł 16,3 punktu. Słowacy nadal więc spodziewają się wzrostu gospodarczego.

W pierwszym kwartale 2017 roku oczekiwania gospodarcze konsumentów słoweńskich były znacznie wyższe niż w zeszłym roku. Pod koniec marca wskaźnik wyniósł 19,1 punktu. Jest to silny wzrost o ponad 29 punktów w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy wskaźnik spadł do -10.3 punktu pod koniec marca.

Oczekiwania gospodarcze bułgarskich konsumentów za pierwsze dwa miesiące roku osiągnęły najwyższy poziom od kilku lat, jednak w marcu już spadły do wyniku ujemnego, -2.3 punktu. Wskazuje to wyraźnie, że bułgarscy konsumenci nie są jeszcze w stanie oszacować jak długo utrzyma się wzrost gospodarczy, który trwa od kilku lat. Niemniej jednak pod koniec kwartału wskaźnik notował o 3,5 punktu więcej niż w roku ubiegłym.

Pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku oczekiwania gospodarcze rumuńskich konsumentów wzrosły do 18,3 punktu. Tak pozytywny wynik zanotowano w październiku 2015 roku. Rok wcześniej wskaźnik utrzymywał się na poziomie 3,3 punktu. Rumuni z dużo większą dozą optymizmu patrzą w przyszłość niż jeszcze rok temu.