Stado kilkudziesięciu owiec będzie wypasane na łąkach leżących w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego w okolicach góry Chojnik. Owce mają pomóc w ochronie łąk leżących w obszarze Natura 2000.

Stado, które będzie wypasane w okolicach Chojnika należy do prywatnego hodowcy. Powstanie tam całoroczna owczarnia z przyłączem wody, paśnikami i poidłami. Koszt tego przedsięwzięcia to 270 tys. zł, z czego 50 tys. zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - poinformował PAP rzecznik tej instytucji Robert Borkacki.

Borkacki podkreślił, że wypas zwierząt nie zagrozi cennym gatunkom roślin rosnącym na łąkach leżących w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Gdyby nie interwencja człowieka i wypasy owiec, łąki zarosłyby krzewami i drzewami. Te zagłuszyłyby i skazały na wyginięcie takie rośliny jak m.in.: krokus wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy, arnika górska, pierwiosnek wyniosły, podkolan zielonawy, kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa czy ciemiężyca zielona - dodał rzecznik.

Łąki, na których od końca maja będą wypasane owce, powstały w XVIII w. i XIX w. Wówczas miejscowa ludność prowadziła tam wypas zwierząt. Na łąkach występuje około 300 gatunków roślin, to jedna trzecia wszystkich gatunków roślin występujących na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

W okolicach Chojnika wypasane będą owce rasy wrzosówka, które dobrze znoszą niskie temperatury i mogą przebywać na pastwisku cały rok.

Na podst. PAP