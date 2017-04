Dla Polski i Unii Europejskiej lepszymi kandydatami na prezydenta Francji są Emmanuel Macron i Francois Fillon, gdyż w odróżnieniu od Marine Le Pen i Jean-Luca Melenchona, są proeuropejscy - oceniali politycy w niedzielnych programach.

We Francji w niedzielę trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według ostatnich sondaży największe szanse na przejście do drugiej tury, wyznaczonej na 7 maja, mają: centrysta Emmanuel Macron oraz Marine Le Pen, szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Za nimi plasują się: kandydat centroprawicy Francois Fillon i przedstawiciel skrajnej lewicy Jean-Luc Melenchon.

Goście niedzielnych programów telewizyjnych byli pytani o skutki wyborów prezydenckich we Francji dla Polski oraz Unii Europejskiej. Politycy wskazywali na bezprecedensowość tych wyborów m.in. ze względu na podjęte środki bezpieczeństwa, a także na wyrównaną w sondażach pozycję wszystkich kandydatów. Ich zdaniem wybór prezydenta nastąpi w drugiej turze.

Nikomu nie kibicuję. Do każdego z kandydatów można mieć zastrzeżenia z punktu widzenia naszego interesu narodowego. Prezydent Andrzej Duda będzie współpracował z każdą osobą, która przez naród francuski będzie wybrana prezydentem" - mówił w TVN24 prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz.

Na współpracę polskiego rządu z nowym prezydentem Francji uwagę zwrócił także wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS).

Jak dodał, nie tylko Le Pen "patrzy na Rosję".

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił w programie Radia Zet i Polsat News, że nigdy jeszcze w historii Francji nie było takich wyborów, gdzie lokale wyborcze są strzeżone przez tysiące żołnierzy, policjantów, żandarmów.

To jest sytuacja bez precedensu absolutnie". Jak dodał, trzyma "kciuki za Francję". "Sądzę, że wszystko rozstrzygnie się nie w pierwszej, ale w drugiej turze" - dodał.

Zdaniem innego gościa tego programu posła PO Roberta Tyszkiewicza z polskiego punktu widzenia jest dwóch kandydatów.

To Francois Fillon i Emmanuel Macron, którzy są proeuropejscy. Najbardziej z nich Macron. (...) Powinniśmy trzymać kciuki za tych dwóch kandydatów, bo oni z puntu widzenia interesu Polski są korzystni. Oni chcą zjednoczonej Europy, chcą współpracy w ramach Unii Europejskiej. I chcą tej drogi, która dla Polski do tej pory była niesłychanie korzystna. I na której nam wobec tych zagrożeń, które są w Unii Europejskiej, powinno zależeć, aby podtrzymywać te proeuropejskie, integracyjne polityki w ramach wspólnoty Unii Europejskiej - mówił Tyszkiewicz.

Jego partyjny kolega Rafał Trzaskowski (PO) podkreślił w TVN24, że zarówno Le Pen, jak i Melenchon "zdecydowanie byliby niebezpieczni dla projektu europejskiego".

I Le Pen i Melenchon najpierw zapowiadali wyjście ze strefy euro, a nawet z Unii Europejskiej. A te poglądy są tak daleko idące, że mogłyby doprowadzić do niesłychanych wstrząsów w Unii Europejskiej. A bez Francji trudno sobie ten projekt wyobrazić. A dla Polski - mimo, że trzeba być dyplomatycznym - dużo lepszymi kandydatami jest Fillon i Macron - powiedział Trzaskowski.

Jak dodał, obaj kandydaci "są przewidywalni, są proeuropejscy, i nie ma tam krzty federalizmu, ani u jednego, ani u drugiego".

Jak dodał, sondaże pokazują, że Le Pen w drugiej turze przegrałaby z każdym z kandydatów na prezydenta Francji.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że będzie "trzymała kciuki za to, żeby we Francji zwyciężyły siły demokratyczne".

Na pewno nie Marine Le Pen, która jest całkowitą populistką. Do tego wspieraną przez finanse rosyjskie. I jeżeli ona by zwyciężyła, to niestety będą się cieszyć wszyscy na Kremlu, łącznie z Putinem. (...) Będę trzymał kciuki za zwycięstwo sił demokratycznych, osadzonych w liberalnej demokracji - powiedziała Gasiuk-Pihowicz w Radiu Zet i Polsat News.