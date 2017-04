Na stoisku Ursusa pokazany zostanie autobus elektryczny z ogniwami wodorowymi – City Smile Fuel Cell Electric Bus. To konstrukcja własna spółki Ursus Bus stworzona w fabryce w Lublinie. Wodór składowany jest w 8 butlach umieszczonych na dachu pojazdu. Ich łączna pojemność to 35 kg. Pojazd spala ok. 7 kg na 100 km. Na jednym tankowaniu może przejechać ok. 450 km. Pojazd pomieści minimum 75 pasażerów, z czego 28 na miejscach siedzących.

Goście odwiedzający strefę Ursusa będą też mieli okazję przetestować autobus elektryczny podczas jazdy. Autobus będzie kursował cztery razy dziennie, przez wszystkie dni wystawy. Rozkład jazdy wyświetlany będzie na przystanku początkowym i końcowym. Na tym nie koniec oferty przygotowanej przez polską firmę. Swoją premierę będzie miał również Ursus Elvi - dostawczy samochód elektryczny do 3,5 t.

Oba pojazdy zostaną zaprezentowane premier Beacie Szydło oraz kanclerz Angeli Merkel

Na terenie targów firma będzie prezentować się w dwóch miejscach: na stoisku narodowym Polski oraz stoisku Ursusa w hali 27.