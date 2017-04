Program partnerski Priceless Specials oferowany przez firmę Mastercard otrzymał główną nagrodę w kategorii Najlepsze działania lojalnościowe w usługach dla konsumentów podczas gali Loyalty Awards organizowanej w ramach 8. edycji Poland & CEE Customer Loyalty Summit w Krakowie. W konkursie zostały nagrodzone najlepsze w Polsce projekty lojalnościowe roku 2016.

Celem plebiscytu jest promocja efektywności działań lojalnościowych w Polsce. Nagrody są przyznawane przez profesjonalistów związanych z zarządzaniem relacjami z klientami i budowaniem ich lojalności. Program Mastercard wygrał rywalizację z Visa Oferty, mOkazje czy WIZZ Discount Club, które również otrzymały nominację w tej kategorii.

Priceless Specials, który wystartował w sierpniu 2016 r., jest programem partnerskim adresowanym do posiadaczy kart Mastercard i Maestro. Użytkownicy, płacąc kartą za zakupy u partnerów handlowych programu, zbierają punkty, które następnie mogą wymienić na nagrody. Klienci otrzymują spersonalizowane oferty specjalne, dopasowane do ich zwyczajów i potrzeb zakupowych. Obecnie do grona partnerów handlowych programu należą 64 marki, takie jak m.in.: Carrefour, RTV Euro AGD, Cinema City, Wólczanka czy Decathlon. W programie uczestniczy już 11 banków-wydawców kart.

Dzisiejsi konsumenci coraz chętniej korzystają podczas zakupów z nowych technologii, które dają im wyjątkową przewagę, pozwalają porównywać oferty i kupować w mgnieniu oka. Dlatego również programy lojalnościowe muszą być oparte na technologii, tak jak Priceless Specials, który dzięki zaawansowanej analizie danych pozwala prezentować konsumentom spersonalizowane oferty. Badania opinii potwierdzają, że konsumenci są coraz bardziej otwarci na dzielenie się informacjami o sobie, jeśli zwiększa to ich wygodę. Co ważniejsze, deklarują też, że możliwość korzystania ze spersonalizowanych ofert zwiększa ich lojalność wobec danego sprzedawcy – powiedział Grzegorz Suszko, dyrektor ds. CRM i programów lojalnościowych w polskim oddziale Mastercard Europe.

Nagrody Loyalty Awards są przyznawane na podstawie głosowania ekspertów opartego o obiektywne kryteria. Proces wyboru najlepszych działań lojalnościowych był kilkuetapowy. Najpierw swoje kandydatury zgłaszali uczestnicy plebiscytu, a następnie grono ocenianych uzupełniła Kapituła. Przedstawiciele programów zgłoszonych przez uczestników i Kapitułę mieli za zadanie wypełnić ankietę motywującą, która prezentowała informacje o ich ofercie. Następnie Kapituła oraz uczestnicy głosowali w skali 1-5 pkt. (gdzie 5 pkt. oznaczało najwyższą wartość) na najlepsze programy w poszczególnych kategoriach.