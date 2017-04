Czeka nas zmiana podatkowa? Projekt obniżenia VAT na książki elektroniczne (e-booki) właśnie trafił do komisji finansów. Wcześniej wnioskowano o jego odrzucenie.

Poseł Stanisław Tyszka już przed kilkoma tygodniami zaproponował projekt obniżający stawkę VAT na e-booki do 5 proc. z obecnych 23 proc. Projekt jednak nie spotkał się z aprobatą Sejmu i został złożony wniosek o jego odrzucenie. Teraz jednak z pierwotnej decyzji się wycofano i skierowano ustawę pod obrady sejmowej komisji finansów.

Co oznaczałoby wejście w życie projektu? Przede wszystkim doprowadziłoby do postulowanego od dawna przez wydawców obniżenia cen książek w formie elektronicznej a co za tym idzie - mogłoby przyczynić się do wzrostu kiepskiego poziomu czytelnictwa.

Niestety - prawo UE zakazuje nam całkowitego zniesienia podatku VAT na e-booki jednak zezwala nam na jego obniżenie. Z rozwiązania skorzystały więc inne państwa UE - Belgia, Francja czy Włochy.

Warto przypomnieć, iż VAT na książki papierowe z zera do 5 proc. wprowadził gabinet Donalda Tuska w 2011 roku. Zaledwie w piętnaście miesięcy później ceny książek wyraźnie wzrosły z kolei dane Biblioteki Analiz i badania czytelnictwa pokazały w owym okresie spadki czytelnictwa.

Jeśli chodzi o obowiązujący 23 proc. VAT na e-booki to Komisja Europejska w 2016 roku pozwoliła na jego obniżanie. Wcześniej prasa oraz książki elektroniczne objęte były standardową stawką.