Polskiemu rządowi zależy na tym, by połączyć gospodarkę i naukę; chcemy by to, co powstaje na uczelniach, w zaciszach gabinetów i w laboratoriach, trafiało do gospodarki - powiedziała premier Beata Szydło otwierając na targach w Hanowerze stoisko poświęcone polskiej nauce.

Stoisko SciTech Poland pokazuje to, co mamy najlepsze w polskich badaniach i w polskiej nauce - powiedziała Szydło, otwierając je w poniedziałek wraz z wicepremierem i ministrem nauki Jarosławem Gowinem na targach przemysłowych w Hanowerze.

Polski rząd stawia bardzo mocno na gospodarkę i rozwój - mówiła premier. Jak dodała, realizowany przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju ma m.in. pobudzać łączenie gospodarki i nauki.

Robimy wszystko, by te dwie dyscypliny zaczęły w pewnym momencie bardzo mocno kooperować - zaznaczyła.

Podkreśliła, że polskiemu rządowi zależy na tym, by to, co powstaje na uczelniach, w zaciszach gabinetów i w laboratoriach, trafiało do gospodarki.

Polska gospodarka musi rozwijać się w oparciu o nowoczesne technologie, musi być konkurencyjna, musi być kreatywna, energetyczna. Chcemy wygrywać młodością tych, którzy tę gospodarkę i naukę tworzą - mówiła Szydło.

W ocenie premier to dobry moment, by chwalić się tym, co Polska osiągnęła do tej pory.

Abyśmy pokazywali, że Polska to bezpieczny, dobrze rozwijający się kraj, w którym jest coraz lepszy klimat do podejmowania wyzwań gospodarczych - zaznaczyła.

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że w przyszłości światowa i europejska gospodarka będzie w większym niż do tej pory stopniu oparta na dorobku polskich naukowców.

Polska nauka, polskie uczelnie przechodzą teraz fazę głębokich reform. Jednym z filarów tych reform jest zbudowanie pomostu pomiędzy światem nauki a światem gospodarki - podkreślił.

Jak wymieniał, wprowadzone zostały nowe zasady finansowania uczelni, które według niego mają na celu "dowartościowanie" współpracy z gospodarką. Dodał, że od 1 stycznia obowiązuje ustawa o innowacyjności, która "stwarza cały szereg zachęt po stronie przedsiębiorców i naukowców do wzajemnej współpracy".

Gowin mówił też, że w zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o doktoratach wdrożeniowych, która ma na celu uruchomienie nowej ścieżki kariery akademickiej, co z kolei będzie służyć zbudowaniu wspomnianego pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Według wicepremiera i ministra nauki Polska już dzisiaj jest w pierwszej dwudziestce pod względem poziomu osiągnięć naukowych na świecie. Gowin wyraził przekonanie, że dzięki działaniom rządu Szydło i reformom polskich uczelni i instytutów badawczych "jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych lat zbliżyć się ku pierwszej dziesiątce".

Stoisko SciTech Poland poświęcone polskiej nauce zostało zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na ponad 400 metrach kwadratowych goście i uczestnicy targów poznają najciekawsze wynalazki z polskich uczelni, instytutów badawczych oraz nowatorskie rozwiązania stworzone przez polskich studentów, łącznie 27 rozwiązań. Strefa SciTech Poland jest komplementarna ze zlokalizowaną w pawilonie narodowym strefą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), gdzie zaprezentowanych będzie 10 technologii.

Targi Hannover Messe to jedna z największych imprez tego typu na świecie. W tym roku krajem partnerskim jest Polska. Na targach łącznie obecnych jest ok. 200 polskich firm. Polskie stanowisko, które w poniedziałek premier Szydło otworzyła wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, zajmuje 1,2 tys. m kw. Targi potrwają do 28 kwietnia.

Na podst. PAP