Unia Europejska dofinansuje kwotą ponad miliona euro studium wykonalności pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej, który ma służyć do odbioru gazu skroplonego LNG - poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska.

Studium wykonalności jest podstawowym dokumentem przygotowującym do realizacji inwestycji. Działanie w Polsce jest jednym z siedmiu w obszarze infrastruktury w UE, które otrzymało zielone światło od państw członkowskich.

Środki na ten cel będą pochodziły z funduszu Łącząc Europę (CEF), którego zadaniem jest finansowanie inwestycji mających służyć większej liczbie państw członkowskich.

Jak wynika z opublikowanych w poniedziałek przez Komisję Europejska materiałów, dotacja do studium ze strony UE ma wynieść 1,048 mln euro, czyli 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Europejski transport wciąż jest zależny energetycznie w 94 proc. od ropy. Dlatego UE inwestuje w siedem projektów, aby przyspieszyć rozwój alternatywnych źródeł transportu - oświadczyła cytowana w komunikacie unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Studium Wykonalności FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), czyli pływającego terminalu, obejmuje przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 mld m sześc. nawet do 8,2 mld m sześc. Pływający terminal w Zatoce Gdańskiej, poza dostarczaniem gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, miałby też świadczyć m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, czyli "tankowania" statków napędzanych LNG.

Zakończenie prac i odbiór studium wykonalności przewidziano na listopad tego roku.

W przypadku podjęcia przez Gaz-System pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku - czytamy w komunikacie spółki.

SzSz(PAP)