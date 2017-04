Na koniec 2016 roku najmniej zadłużonym krajem Unii Europejskiej była Estonia, której dług publiczny stanowił 9,5 procent PKB, a najbardziej Grecja z zadłużeniem wynoszącym 179 proc. PKB - poinformował w poniedziałek Eurostat.

Najbardziej zadłużone kraje UE to, oprócz Grecji, Włochy (132,6 proc. PKB), Portugalia (130,4 proc. PKB), Cypr (107,8 proc.) i Belgia (105,9 proc.). Szesnaście państw członkowskich miało wskaźniki długu publicznego powyżej 60 proc. PKB.

Na koniec ubiegłego roku najniższe wskaźniki długu publicznego w relacji do PKB odnotowano, oprócz w Estonii, w Luksemburgu (20,0 proc.), Bułgarii (29,5 proc.), Czechach (37,2 proc.), Rumunii (37,6 proc.) i Danii (37,8 proc.).

Według wyliczeń Eurostatu, w przypadku Polski na koniec 2016 roku dług publiczny wyniósł 54,4 proc. PKB.

W ubiegłym roku w UE deficyt sektora finansów publicznych spadł z 2,4 proc. do 1,7 proc., a dług publiczny z 84,9 proc. do 83,5 proc. w porównaniu do 2015 roku. W przypadku strefy euro w 2016 roku deficyt sektora rządowego i samorządowego spadł z 2,1 proc. do 1,5 proc., a dług publiczny z 90,3 proc. do 89,2 proc. PKB w porównaniu do 2015 roku.

W 2016 roku wydatki publiczne w strefie euro odpowiadały 47,7 proc. PKB, a dochody 46,2 proc. W przypadku całej Unii Europejskiej było to odpowiednio 46,6 proc. i 44,9 proc.