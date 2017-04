Łączenie wcześniej niepowiązanych obszarów wiedzy czy różnych działów w ramach jednej firmy staje się koniecznością. Same firmy w pojedynkę często nie są w stanie tego zrobić. Potrzebne jest wsparcie partnera technologicznego, który przeprowadzi firmę przez tę rewolucję, dostarczając odpowiednie rozwiązania i dostosowując je do wymogów rynku.

Dane usługi i produkty znajdą więcej odbiorców, jeśli będą lepiej dopasowane do ich potrzeb. Współpraca jest warunkiem koniecznym – przekonuje David Hazard, wiceprezes Fujitsu w regionie EMEIA odpowiedzialny za współpracę z partnerami.

– Cyfrowa rewolucja zmienia sposób, w jaki prowadzimy biznes. Musimy przyswoić nowe umiejętności i nowe technologie. Sprzedawcy muszą się stać kompetentnymi partnerami, trzeba ich wyszkolić i nauczyć, jak oferować nowe cyfrowe aplikacje i usługi – podkreśla David Hazard, wiceprezes Fujitsu w regionie EMEIA odpowiedzialny za współpracę z partnerami.

Poruszanie się w coraz większej ilości danych, które rosną wraz z rozwojem internetu rzeczy i mediów społecznościowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu platform chmurowych wymaga od firm dużej wiedzy i odpowiedniego planowania. Dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest zarządzanie dokumentami w erze cyfrowej. Dlatego firma Fujitsu rozwija Imaging Channel Portal, który ma pomóc partnerom lepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje rynek rozwiązań do digitalizacji dokumentów.

– Firmy i organizacje przetwarzają dziś dane czasami przechowywane w chmurze, czasami na swoich serwerach, a czasami w modelu hybrydowym. Firmy muszą się przystosować do hybrydowego podejścia do IT. Częścią danych zarządzają sami, a część jest zarządzana z zewnątrz – wskazuje Hazard.

Program Imaging Channel pomaga w prowadzeniu biznesu w czasach cyfrowej transformacji. Jak podkreśla Hazard, kluczowa jest jednak bliska współpraca między partnerem technologicznym a daną firmą.

– W programie Channel staramy się współpracować jak najbliżej partnerów. Chodzi o bliższą relację z użytkownikiem końcowym. Sami nie do końca możemy to robić, ale program Channel pozwala zidentyfikować możliwości, jakie ma klient, my zaś możemy zaoferować ekspertyzę dotyczącą transformacji cyfrowej – tłumaczy szef kanału sprzedaży Fujitsu.

Zmieniający się rynek sprawia, że aby tworzyć innowacje i być konkurencyjnym, potrzebne jest współdziałanie. Nie tylko z partnerem technologicznym, który przeprowadzi przez nowe, cyfrowe wymagania rynku, lecz także współpraca w ramach jednej organizacji między różnymi działami.

– Chodzi o to, by umożliwić partnerom bliższą współpracę nad wspólnym projektem. Także sprzedawca i partner mogą pracować razem nad jednym rozwiązaniem. Współtworzenie istnieje również w ramach jednej firmy. Dzięki cyfrowej transformacji odkrywamy, że dział marketingu, dział IT, a nawet biuro zarządu mogą się wspólnie zaangażować w kształtowanie cyfrowej przyszłości – mówi Hazard.

Połączenie wiedzy technologicznej ze znajomością biznesu organizacji i wymogów rynku pozwalają tworzyć nowe produkty i dostarczać innowacyjne usługi. Jak przekonuje ekspert, tylko współpraca między wydawałoby się autonomicznymi światami umożliwi wprowadzanie innowacji.

– Technologie i usługi, którymi dysponujemy, znajdują najlepsze zastosowanie wtedy, kiedy nasz partner jest zaznajomiony z konkretnymi potrzebami klienta i konkretnymi rozwiązaniami. Warunkiem koniecznym jest współpraca, identyfikacja celów klienta i rozwiązań oraz dobór odpowiednich ludzi do stworzenia takiego rozwiązania – analizuje Hazard.

Współtworzenie jest hasłem przewodnim tegorocznego roadshow Fujitsu World Tour 2017 – „Human Centric Innovation: Digital Co-Creation”. Podczas konferencji organizowanych w ramach roadshow na 6 kontynentach eksperci z branży, przedstawiciele Fujitsu i jej partnerów technologicznych dyskutują o tym, jak odnieść sukces w cyfrowym świecie.

(Agencja Informacyjna Newseria)