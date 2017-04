Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wymaga poprawek - uważa szef sejmowej podkomisji stałej ds. rynku pracy Jan Mosiński (PiS). Według niego osią sporu jest m.in. liczba niedziel w miesiącu, które miałyby być objęte zakazem handlu oraz kwestia vacatio legis.

Poseł Mosiński poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej w Kaliszu, że do komisji polityki społecznej i rodziny wpłynęło kilkadziesiąt opinii ze strony organizacji pracodawców, konsumentów, strony społecznej, a także kilkadziesiąt prywatnych opinii, dotyczących regulacji zawartych w projekcie obywatelskim. Według posła, to powoduje, że wydłuży się czas pracy nad projektem w podkomisji i komisji. Jak ocenił, debata w Sejmie nad projektem nie odbędzie się w czerwcu, jak zapowiadano wcześniej, a na jesieni.

We wtorek spotykam się we Wrocławiu z Komisją Krajową NSZZ +Solidarność+ w tej sprawie i będziemy rozmawiać nad zakresem tzw. kompromisu. W tym kształcie ten projekt nie może być procedowany. Mam świadomość, że to będzie trudne spotkanie, bo presja pracowników marketów jest bardzo duża - podkreślił poseł.