Dowód osobisty będzie pierwszym dokumentem dostępnym przez telefon w ramach pilotażowego programu mDokumenty, który ruszy w Łodzi od 11 maja - poinformowała minister cyfryzacji Anna Streżyńska. W całym kraju usługa ma być dostępna od sierpnia 2017 r.

W poniedziałek podpisaliśmy w Łodzi umowę dotyczącą rozpoczęcia od 11 maja pilotażowego programu mDokumentów. Wcześniej ruszyły przygotowania - szkolenia urzędników w Łodzi i prace w Ministerstwie Cyfryzacji - mające na celu opracowanie sprawnego mechanizmu korzystania z dokumentów przez telefon komórkowy. Pierwszym dokumentem, z którego będziemy korzystali przez telefon jest dowód osobisty - podkreśliła Streżyńska.

Jak dodała minister, dowód to najpoważniejszy i najczęściej używany dokument, służący nie tylko do potwierdzania tożsamości, ale także niezbędny do transakcji administracyjnych i w życiu cywilnym.

Urzędnicy i informatycy mają pewną koncepcję uwarunkowaną bezpieczeństwem, jak to powinno działać. Ale nie chcielibyśmy zaoferować mieszkańcom niczego, co jest niewygodne, uciążliwe w użytkowaniu, a urzędnikom sprawia kłopot w obsłudze. Dlatego robimy pilotaż, aby wszyscy mogli wypowiedzieć się na temat wygody użytkowania dowodu przez telefon - zaznaczyła Streżyńska.

Łodzianie, którzy chcieliby skorzystać z usługi, będą to mogli zrobić od 11 maja w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110. Niezbędne będzie wcześniejsze posiadanie profilu zaufanego potwierdzającego tożsamość w internecie (można go założyć m.in. w tym samym urzędzie).

Jak wyjaśniła minister cyfryzacji, do urzędu wystarczy zabrać ze sobą telefon komórkowy - niekoniecznie smartfon, bo usługa działa też na aparatach starej generacji.

Urzędnik loguje się na stronie internetowej, natomiast osoba korzystająca z usługi otrzymuje na swój telefon sms z jednorazowym tokenem, który przekazuje urzędnikowi. Dzięki tokenowi urzędnik loguje się do tej części rejestru dowodów osobistych, która pokazuje nasze dane oraz zdjęcie umożliwiające identyfikację - podkreśliła.

Według Streżyńskiej, mDokumenty to system bezpieczny; utrata telefonu nie jest równoznaczna z utratą danych, ponieważ te są przechowywane na serwerach.

Pilotaż w Łodzi, a także w Ełku i Koszalinie - władze tych miast podpisały umowy w Ministerstwie Cyfryzacji w piątek - ma potrwać do końca lipca. Na początku sierpnia planowane jest wdrożenie usługi na terenie całego kraju.

Streżyńska podała, że w drugiej połowie 2017 r. będzie testowana aplikacja mobilna, służąca do potwierdzania tożsamości w relacjach nie tylko z urzędami czy policją, ale też w kontaktach dwóch obywateli czy w relacjach z przedsiębiorcami oraz bankami. Aplikacja ma być wdrożona w przyszłym roku.

Konieczność noszenia plastikowych dowodów powoli będzie zanikała - dowód będzie przechowywany w szafie, a my będziemy posługiwać się telefonem, którym już obecnie możemy np. dokonywać płatności - dodała.

Streżyńska przypomniała, że od poniedziałku jest dostępna także usługa sprawdzania punktów karnych przez kierowców.

Aby sprawdzić punkty trzeba mieć profil zaufany i skorzystać z usługi, która jest wystawiona na portalu obywatel.gov.pl. Tam się logujemy, składamy wniosek elektroniczny, potwierdzamy swoim hasłem i loginem i dostajemy odpowiedź, ile mamy punktów karnych - wyjaśniła.

Zdaniem minister usługa jest niezwykle popularna - od północy w poniedziałek obserwuje się, że co minutę loguje się ponad 1,5 tys. użytkowników.

Ponad 80 proc. z nich to nowi użytkownicy, którzy do tej pory nie mieli profilu zaufanego i zakładają go teraz. Ta usługa bardzo rozpowszechniła naszą Cyfrową Tożsamość, która wcześniej nie cieszyła się wielką popularnością. Bo człowiek po to chce mieć cyfrową tożsamość, by korzystać z cyfrowych usług, a jak ich nie ma, to się tym nie interesuje - zaznaczyła Streżyńska.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje stopniowe poszerzanie oferty mDokumentów. Po dowodzie osobistym wprowadzony zostanie tzw. pakiet kierowcy - prawo jazdy, ubezpieczenie OC, karta pojazdu, dowód rejestracyjny, badanie techniczne, potem także dokumenty studenckie i uczniowskie. Wprowadzenie każdego z nich będzie poprzedzone pilotażem.

Na podst. PAP