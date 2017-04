Pięć umów gospodarczych, wśród nich porozumienie o współpracy Ministerstwa Rozwoju z niemiecką firmą Siemens oraz kooperacji zakładów Cegielski-Poznań i Ursus przy opracowywaniu polskiego samochodu elektrycznego, podpisano w poniedziałek w czasie targów Hannover Messe 2017

Jak wyjaśnił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, umowy zakładają włączenie jak największej liczby polskich komponentów, badań i rozwoju oraz polskiej myśli do zaawansowanych produktów, procesów technologicznych w firmach, które je podpisały.

Nie chcemy być - jak to się mówi - wyłącznie montownią, ale chcemy iść do góry na drabinie wartości dodanej i chcemy zdobywać międzynarodowe rynki. Żeby tak się działo, trzeba to robić w kooperacji z firmami, które już na tych dalekich rynkach są - podkreślił Morawiecki.