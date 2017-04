Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa będą mogły zarabiać na gotowości do dobrowolnego ograniczenia poboru prądu w godzinach szczytu. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko wystąpienia w kraju blackoutu. Powstanie pierwsza w Polsce spółka oferująca usługę Demand Side Response

Polskie PGE i francuski Energy Pool powołają spółkę, która wejdzie na nowo powstały rynek usług Demand Side Response (DSR) - poinformowała w PGE.

DSR to mechanizm polegający na tym, że odbiorca energii - dobrowolnie - podejmuje się ograniczenia pobierania jej w czasie, gdy system jest najbardziej obciążony a korzysta z niej wtedy, gdy prądu jest pod dostatkiem. Za taką postawę odbiorca jest wynagradzany od wytwórcy czy dystrybutora i to zarówno za gotowość jak i faktyczne ograniczenie.

PGE Polska Grupa Energetyczna i Energy Pool złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wnioski o wyrażenie "bezwarunkowej zgody na koncentrację kapitału w ramach polskiej spółki PGE Energy Pool".

Spółka joint venture zaoferuje przedsiębiorcom dodatkowe źródło dochodu w postaci usług DSR, czyli rozwiązania pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności krajowego systemu elektroenergetycznego oraz redukcję ryzyka przerw w dostawach energii dla wszystkich odbiorców energii" - napisano w komunikacie PGE.

Spółka zaoferuje swoje usługi przede wszystkim małym firmom.

Łącząc moce rezerwowe z kilku punktów poboru, PGE Energy Pool ułatwi i umożliwi wstęp na rynek usług DSR wielu biznesowym odbiorcom energii elektrycznej, którzy pojedynczo nie posiadają do tego odpowiednich środków finansowych, kompetencji oraz zdolności technicznych. Jednocześnie pozwoli to tym przedsiębiorcom na generowanie przychodu z inteligentnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Działalność PGE Energy Pool będzie korzystna także dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce, z racji tego, że rozwój sektora usług DSR przełoży się na niższy koszt bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego - czytamy w komunikacie.

PGE zwraca uwagę, że stworzenie spółki PGE Energy Pool jest możliwe dzięki otwarciu rynku DSR w Polsce, m.in, dzięki przetargom organizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), zarządcy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i powstającego tzw. rynku mocy.

Jak wyjaśnia PGE, duży wpływ usług DSR na bezpieczeństwo systemu energetycznego bierze się stąd, że zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną (określane jako moc rezerwowa lub "negawaty") może przynieść takie same korzyści jak zwiększanie dostaw energii elektrycznej, np. w godzinach szczytu, gdy mamy do czynienia z największym zapotrzebowaniem lub najmniejszym marginesem bezpieczeństwa. Spółka podkreśla jednak, że DSR to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i ekologiczne.

PGE podkreśliła, że Energy Pool, wdrożył kilkadziesiąt programów DSR na całym świecie, zapowiedział, że powstanie centrum operacyjne dedykowane wyłącznie działalności na rynku usług DSR

PAP, MS