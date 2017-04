40 tys. drzew różnych gatunków zostanie posadzonych w Mikołowie (Śląskie) w ciągu kolejnych 5 lat - zapowiadają władze miasta. Chcą w ten sposób uczcić zbliżające się 800-lecie miasta. Akcja rozpoczyna się we wtorek.

"Czytałem wiele opinii mieszkańców oburzonych wycinką drzew. Stąd nasza zdecydowana odpowiedź i zorganizowanie akcji. Dla przyszłych pokoleń zostanie też świetna pamiątka po 800-leciu miasta. Serdecznie zachęcam wszystkich do włączenia się we wspólne sadzenie" - powiedział burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

40 tys. drzew to nawiązanie do liczby mieszkańców tego niedużego miasta, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Katowic. Wytypowano już miejsca, w których zostaną posadzone nowe drzewa. Mają to być kwitnące odmiany, nie tylko oczyszczające powietrze, ale także zdobiące miasto: m.in. wiśnie, graby i wierzby. Pierwsze zostaną zasadzone we wtorek na Placu 750-lecia oraz wzdłuż potoku Jamna przy ul. Św. Wojciecha.

Najwcześniejsza data w historii Mikołowa to rok 1222. Książę opolski Kazimierz wystawił wówczas dokument z przywilejami dla biskupa wrocławskiego Wawrzyńca. Jako świadek został wymieniony w nim Comes Andreas, kasztelan Andrzej z Mikołowa. Historycy przypuszczają, że musiał więc wcześniej istnieć gród, skoro w 1222 r. Mikołów był już siedzibą urzędnika książęcego, mającego władzę wojskową, sądowniczą oraz administracyjną.

Nazwa miasta wywodzi się od imienia Mikołaj, które w wersji Mikoła lub Mikuła prawdopodobnie nosił jeden z dawnych dziedziców grodu.

Pierwsza zachowana pieczęć, na której znajduje się dawny herb Mikołowa, pochodzi z XV w. Jest na niej hełm rycerski widziany z profilu, a wieńczą go dwa pęki piór. Współczesny herb miasta, ustanowiony w 1995 r., nawiązuje zaś do tych umieszczonych na pieczęciach z początku XIX w. i przedstawia hełm rycerski z podniesioną przyłbicą widziany z przodu. Na jego szczycie znajdują się cztery pióra w kolorach srebrnym, niebieskim, czerwonym i żółtym. Hełm przechodzący w napierśnik zdobi złota rozeta.

