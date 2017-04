W ostatnim raporcie opublikowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Grand Horton oraz HSBC, Polska uzyskała dobrą ocenę. Wydaje się, że raport potwierdza dobry klimat do inwestycji w Polsce. Podkreśla on zainteresowanie przedsiębiorców, którzy już dokonali inwestycji w naszym kraju.

Raport wskazuje obszar prawa jako ten, który zdecydowanie wymaga poprawy. Wśród największych „bolączek” naszego systemu prawnego wymieniana jest jego zmienność, nieprzewidywalność oraz przewlekłość postępowań sądowych. Z raportu przebija się jedna, bardzo ciekawa konkluzja.

– Inwestorzy dostrzegają niedostatki naszego prawa, lecz ono nie przeszkadza im – powiedział Rafał Stroiński, partner w kancelarii JSLegal – Skoro pomimo tych niedostatków pozycja Polski jest pozytywna, to jak na naszą pozycję wpłynąłby brak barier oraz sprawniejsze otoczenie prawne? Wydaje mi się, że pozostawia to nadal duże pole do poprawy i prac legislacyjnych w tym obszarze – ocenił Stroiński.

eNewsroom.pl/ as/