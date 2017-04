W tym roku resort cyfryzacji umożliwi rejestrację noworodków przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego - poinformowała we wtorek minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Taka rejestracja będzie możliwa jeszcze w szpitalu.

Streżyńska pytana w Radiu Zet o kolejne plany i zadania resortu cyfryzacji powiedziała, że będzie on pracował przede wszystkim nad usługami cyfrowymi, takimi podstawowymi, "z których korzystamy na co dzień, które są związane z naszym życiem rodzinnym, mieszkaniem, pracą".

Zapowiedziała, że w tym roku pojawi się jeszcze kilka nowych usług internetowych.

To, co w najbliższym czasie chcemy zaoferować, to możliwość rejestracji nowonarodzonego dziecka bez konieczności wyprawy do urzędu stanu cywilnego - poinformowała.