Dla ponad 567 tys. młodych osób (18-34 lata) pierwsze poważne decyzje finansowe skończyły się problemami, bo mają one już 4,6 mld zaległych długów pozakredytowych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Z kolei co ósmy 18-24-latek posiadający kredyt, nie radzi sobie z jego spłatą.

W komunikacie przedstawiono wyniki badania "Życie finansowe młodych Polaków", zrealizowanego przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych we współpracy z BIG InfoMonitor. Wynika z niego, że większość Polaków wkraczających w dorosłość bagatelizuje zagrożenia związane z finansami.

BIK przeprowadził analizę rzetelności płatniczej osób w wieku 18-24 lat - dziś i 10 lat temu.

Z drugiej strony zmniejszającej się liczbie młodych kredytobiorców, dodaje BIG InfoMonitor, towarzyszy znaczący wzrost wysokości zadłużenia (z 2,64 mld zł do 6,81 mld zł).

To co dodatkowo niepokoi, to rosnące ryzyko kredytowania młodych. W tej grupie kredytobiorców udział osób posiadających kredyty przeterminowane o ponad 90 dni podwyższył się w ciągu 10 lat z 5,3 proc. do 12,1 proc. Podczas gdy w grupie kredytobiorców w wieku 25-43 lata, nie wystąpiły już tak zasadnicze zmiany - czytamy.