Idea Bank i PKP Intercity uruchomiły biuro w pociągu. Przedsiębiorcy, wybierający się w podróż biznesową, będą mogli w czasie jazdy popracować w specjalnym wagonie

Wagon na razie jest tylko jeden i będzie przez kolejne trzy miesiące kursował na trzech trasach – obecnie jeździ między Warszawą a Poznaniem, potem pojawi się na trasie stolica – Kraków oraz stolica – Wrocław.

Obecnie robimy program pilotażowy, więc będzie jeździł jeden wagon, który rano wyruszał będzie z Warszawy i wieczorem będzie do niej wracał. Jeśli ten pomysł zyska na popularności, wówczas mogą się pojawić kolejne wagony – mówi Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu Idea Banku.

Idea Bank wcześniej zaproponował nowy rodzaj placówek bankowych, w których można popracować w przestrzeni coworkingowej, a także odbyć spotkanie. Idea Express Hub – czyli biuro w wagonie kolejowym – to rozwinięcie tego pomysłu. Jak przyznają przedstawiciele PKP Intercity, kolejowa spółka od dawna szukała chętnego do takiego rozwiązania.

Już wcześniej namawiałem naszych partnerów biznesowych, aby spróbowali czegoś takiego. Cieszę się, że decyzję o uruchomieniu projektu podjął Idea Bank – mówi Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

Wagon, który został wykorzystany do stworzenia biura na szynach, to jeden z dwóch należących do PKP Intercity wagonów konferencyjnych.

Owszem, mieliśmy zamówienia na wynajem tych wagonów ze strony przedsiębiorców, ale popyt nie był na tyle duży, aby rozwijać ten projekt – wyjaśnia Resmer.

Tymczasem, jak wynika z badań Idea Banku, przedsiębiorcy dużo podróżują. Aż 61 proc. małych firm prowadzi działalność na obszarze większym niż jedno województwo. Większość ich właścicieli, dokładnie 82 proc. deklaruje, że podróże są nieodłącznym elementem posiadania własnej firmy. Aż 57 proc. przedsiębiorców działających na obszarze większym niż jedno województwo, spędza w podróży ponad 10 godzin tygodniowo, a co piąty badany przedsiębiorca przyznaje, że spędza w nich ponad 30 godzin tygodniowo.

Jak zapewniają przedstawiciele Idea Banku, z wagonu będzie mógł korzystać każdy, kto będzie jechał pociągiem, choć przyznają, że klienci banku będą mieli pierwszeństwo.

Jeśli okaże się, że zacznie brakować miejsc w wagonie, wówczas będziemy mieli pewność, że projekt okazał się trafiony – przyznaje Szturmowicz.

Wagon odbył już swoją pierwszą podróż – do i z Poznania.