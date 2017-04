KNF prześledziła wyniki inwestorów grających na rynku Forex. Okazuje się, że tylko co piąty inwestor zarabia

Z komunikatu zamieszczonego na stronach Komisja Nadzoru Finansowego wynika, że – licząc rezultat finansowy ze wszystkich transakcji w roku – w 2016 r. na grze na Forexie, czyli rynku walutowym, straciło 79,3 proc. inwestorów. Zysk zanotowało więc tylko 20,7 proc., czyli nieco więcej niż co piąty.

KNF w komunikacie zwraca uwagę, że domy maklerskie oferujące grę na rynku walutowym prezentują nieco inne wyniki, ale prezentują je w cyklach krótszych, bo kwartalnych. Jednak kiedy rozszerzyć okres obserwacji do pełnego roku, okazuje się, że 80 proc. inwestorów jest na minusie. I ten odsetek jest stały.

Prowadzone przez UKNF badania wyników klientów na rynku Forex w latach 2012-2016 wskazują, iż proporcja ta utrzymuje się na podobnym poziomie i jest zbliżona do wyników badań prowadzonych przez inne organy nadzoru z Unii Europejskiej -czytamy w komunikacie.

Tu warto zwrócić uwagę, że strata na Forexie nie musi się ograniczać do utraty części zainwestowanych środków – jak to zdarza się pechowym inwestorom na rynku giełdowym. W przypadku rynku walutowego możliwa jest utrata większej kwoty niż ta zainwestowana, czyli trzeba jeszcze dopłacić do rachunku.