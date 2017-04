O 80 proc. wzrosła w poświątecznym tygodniu skala rezerwacji wyjazdów majówkowyc" w porównaniu z okresem od początku marca do połowy kwietnia - wynika z raportu Travelplanet.pl. Na majówkę Polacy najchętniej wybierają Grecję, Egipt, Hiszpanię oraz Turcję

To bez wątpienia wpływ fatalnej pogody, utrzymującej się od Wielkanocy. Nie bez znaczenia jest także "wyjątkowo korzystny układ kalendarza" na długi weekend majowy - stwierdził dyrektor marketingu Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz.

Jak zauważono w raporcie, "w tym roku wystarczy wziąć trzy dni urlopu by cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnego". Zebrane dane wskazały, że "statystyki pokazywały podwojenie się wyjazdów z biurami podróży w tym czasie". Za gwarancję słońca podczas długiego weekendu majowego turyści płacą niewiele ponad 2 tys. zł od osoby. Najczęściej ta kwota pokrywa przelot, zakwaterowanie w co najmniej czterogwiazdkowym hotelu i wyżywienie all inclusive. Taki standard wybiera ok. sześciu-siedmiu klientów biur podróży na dziesięciu.

Z zebranych przez portal danych wynika, że trzydniowy wylot na Maltę czy grecki półwysep Chalkidiki do trzygwiazdkowego hotelu to koszt ok. 1 tys. zł na osobę. Z kolei tygodniowy wypad z dwoma posiłkami do Grecji, Hiszpanii, Egiptu lub Tunezji można znaleźć za ok. 1,6-1,8 tys. zł (w hotelach dwu- bądź trzygwiazdkowych). Ceny wycieczek w standardzie najbardziej lubianym przez polskich turystów - hotel minimum czterogwiazdkowy oraz śniadania i obiadokolacje, a najlepiej all inclusive - zaczynają się od 1,75 tys. zł.

Damasiewicz zwrócił uwagę, że na ten moment wybór wśród wycieczek all inclusive za ok. 2 tys. zł jest ograniczony do Tunezji i Turcji, a oferty wypoczynku w tym standardzie w Hiszpanii i Grecji podrożały o ok. 200-300 zł.

W ciągu ostatnich dni turyści rezerwowali przede wszystkim majówkę w Grecji, Egipcie, Hiszpanii i Turcji. W obrębie tej czwórki najpopularniejszych kierunków uwagę zwraca mocny skok Egiptu - z czwartego na drugie miejsce. Zdaniem Damasiewicza, związane jest to z niską ceną wycieczek do Egiptu.

PAP, MS