Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził na rzecz Polnordu 10 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe wynoszące 5 mln zł

Polnord dochodził roszczenia z tytułu zapłaty kary umownej za niewywiązanie się z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, jaka została zawarta przez Polnord z Aroga Holdings.

Sąd podzielił naszą argumentację w tej sprawie i uznał, że dochodzone przez Spółkę roszczenie jest w całości zasadne. Przyjmujemy ten fakt z satysfakcją. Konsekwentnie dążymy do finalizacji wszelkich sporów sądowych, w których stroną jest Polnord. Dzięki temu Spółka może w pełni koncentrować się na podstawowej działalności i realizacji przyjętej strategii na lata 2016-2019, która zakłada m.in. osiągnięcie poziomu sprzedaży na poziomie co najmniej 1500 lokali rocznie. – informuje Dariusz Krawczyk, prezes Polnordu.

Polnord, na podstawie przedmiotowej umowy, zobowiązał się do sprzedaży akcji spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA w terminie do 31 marca 2012 r. Jednym z postanowień umowy był zapis o karze umownej w wysokości 10 mln zł w przypadku nieprzystąpienia przez Aroga do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Ponadto została zawarta umowa poręczenia Janem Łuczakiem ( który był wówczas prezesem Aroga oraz DSS), który poręczył w całości za zobowiązania Aroga z tytułu wykonania umowy. Aroga nie zakupiła akcji DSS, wobec czego Polnord naliczył karę umowną i wystąpił przeciwko spadkobiercom Łuczaka z pozwem o zapłatę.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nie jest prawomocny, pozwanym przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego