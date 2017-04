Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 33 proc. w marcu – poinformował GUS. Wzrosła również wydajność pracy

33-proc. wzrost, odnotowany w marcu, dotyczy relacji do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. W stosunku do lutego wzrost wyniósł 32,4 proc. Dla porównania w lutym wzrost zamówień wynosił 4,1 proc. w stosunku do lutego 2016, zaś w stosunku do stycznia spadek wyniósł 1,2 proc.

Zamówienia na eksport i wywóz zwiększyły się w marcu br. o 43,9 proc. r/r (i wzrosły o 36,1 proc. m/m). Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 4 proc. r/r w okresie styczeń-marcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 3,2 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 4,1 proc., podano w komunikacie.

Dobre wiadomości płyną także z rynku pracy Bezrobocie w marcu spadło do 8,1 proc.

ISB, MS