67 proc. dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu korzysta z internetu. To o 30 proc. więcej niż 10 lat temu. Powszechnie z sieci korzystają młodsi badani, w wieku od 18 do 34 lat, a także większość osób w wieku 35-54 lata - wynika z sondażu CBOS.

Jak podkreśla Centrum Badania Opinii Społecznej, wzrost liczby użytkowników internetu w ostatnich latach nie jest już - ze zrozumiałych względów - tak spektakularny jak w ubiegłej dekadzie.

Przeciętny czas spędzany online w ciągu tygodnia to - podobnie jak w ostatnich latach - 12 godzin. Niemal wszyscy użytkownicy internetu (98 proc.) korzystają z niego w domu. Blisko połowa (49 proc.) łączy się z siecią również w szkole lub pracy, natomiast nieliczni (2 proc.) - w kawiarenkach internetowych.

Większość osób korzystających z internetu (87 proc.) łączy się z siecią bezprzewodowo - poprzez smartfony, tablety czy laptopy. W ostatnich latach odsetek ten dynamicznie się zwiększał: siedem lat temu mobilni użytkownicy stanowili mniej niż połowę internautów, w 2012 roku - niemal dwie trzecie, a trzy lata temu - już ponad trzy czwarte.

Ponad połowie (54 proc.) badanych zdarzyło się robić zakupy przez internet lub coś sprzedawać (24 proc.). Odsetek osób regularnie kupujących przez internet jest zbliżony do rejestrowanego w ostatnich dwóch latach. Artykuły najchętniej kupowane za pośrednictwem sieci to przede wszystkim odzież i obuwie. W dalszej kolejności są to zabawki i artykuły dziecięce, sprzęt elektroniczny, artykuły motoryzacyjne, a także książki, kosmetyki, sprzęt sportowy oraz bilety na pociąg, autobus lub samolot.

Jak wynika z sondażu, dużą popularnością cieszy się bankowość elektroniczna. Konto bankowe online obsługują dwie trzecie osób korzystających z internetu (66 proc.). W ostatnich latach liczba użytkowników takich usług pozostaje stabilna - podkreśla CBOS.

Gazety i czasopisma w internecie czyta blisko jedna trzecia dorosłych (32 proc.), czyli prawie co drugi badany korzystający z sieci (48 proc.). Po prasę online częściej sięgają najmłodsi internauci (58 proc.) i osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.). Ponadto gazety i czasopisma w sieci częściej czytają mężczyźni niż kobiety (52 proc. wobec 44 proc.).

Jedna trzecia dorosłych internautów (34 proc.) ogląda online telewizję, filmy, seriale lub inne materiały wideo. "Można to wiązać ze wzrostem szybkości połączeń, który umożliwił pojawienie się i spopularyzowanie mediów strumieniowych. Widzowie internetowi to najczęściej młodsi, zwłaszcza najmłodsi, użytkownicy sieci, w większym stopniu też internauci niż internautki" - podkreśla CBOS.

Blogi czyta 21 proc. dorosłych, czyli jedna trzecia korzystających z internetu (31 proc.). Najbardziej pod tym względem wyróżniają się badani w wieku od 18 do 34 lat. Blogi cieszą się nieco większą popularnością wśród kobiet niż mężczyzn (34 proc. wobec 27 proc.). Bloga lub własną stronę prowadzi co dwudziesty internauta (5 proc.).

Prawie taki sam jak rok temu odsetek korzystających z internetu (27 proc.) prowadził rozmowy telefoniczne online. Co trzeci użytkownik (33 proc.) wypowiadał się w ostatnim miesiącu na forach dyskusyjnych lub stronach portali społecznościowych.

Co ósmy dorosły Polak (13 proc.) zawarł znajomość przez internet, a z poznaną w ten sposób osobą spotkał się osobiście niemal co dziesiąty (9 proc.). Aktywność towarzyska w sieci jest związana z młodym wiekiem: znajomość tam zawarł co drugi użytkownik mający od 18 do 24 lat (50 proc.) i co trzeci w wieku 25-34 lata (32 proc.).

Konto w jakimś serwisie społecznościowym ma sześciu na dziesięciu użytkowników internetu (61 proc.). Obecność w serwisach społecznościowych nieznacznie częściej deklarują internautki niż internauci (63 proc. wobec 59 proc.). Ponadto częściej niż przeciętnie zarejestrowani są w nich ci użytkownicy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Jedna trzecia użytkowników internetu (34 proc.) wykorzystuje serwisy społecznościowe do słuchania muzyki, oglądania filmów lub zdjęć i czytania tekstów. Co czwarty internauta (23 proc.) sam zamieszcza tam tego typu materiały. Zbliżony odsetek (24 proc.) traktuje je jako platformę dyskusyjną - miejsce do rozmawiania i komentowania informacji.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 30 marca - 6 kwietnia, na liczącej 1075 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP/ as/